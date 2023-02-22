Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Nalbant Nedir, Ne İş Yapar? Nalbant Kelimesinin Anlamı ve Kökeni Nedir?
Giriş Tarihi: 22.2.2023 09:53 Son Güncelleme: 22.2.2023 09:54

Nalbant Nedir, Ne İş Yapar? Nalbant Kelimesinin Anlamı ve Kökeni Nedir?

Osmanlı döneminde yapılan ve günümüze kadar intikal etmiş çok sayıda meslek grubu da bardır. Nalbantlık da bunlardan biridir. Nalbant nedir ve ne iş yapar sorusu bu kapsamda yapılması gereken araştırmalardan biridir. Günümüz meslek çeşitlerini araştırmak istiyorsanız da nalbant mesleği günümüzde var mı konusunu da araştırabilirsiniz. Nalbant neye denir sorusunu sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Nalbant Nedir, Ne İş Yapar? Nalbant Kelimesinin Anlamı ve Kökeni Nedir?

Nalbant nedir araştırması için TDK sözlüğünü öncelikli olarak kullanabilirsiniz. Nalbant sözcüğünün anlamını öğrendiğinizde nalbant ne iş yapar sorusuna da cevap bulacaksınız. Nalbant mesleği günümüzde var mı? Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşmış olan bu meslek, popülaritesini halen devam ettirmektedir. Söz konusu kelime "nal" sözcüğünden türemiştir. Nalbant neye denir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Nalbant Nedir?

Osmanlıca, Arapça ve Farsça dillerinin birleşimi ile ortaya çıkmış bir dil yapısıdır. Nalbant kelimesi de Arapça bir sözcük olup Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılmış bir kelimedir. Nalbant, "nal çakan" anlamına gelir. Nal, atların ayaklarına çakılan demir parçası, bir nevi ayakkabıdır. Bant ise "çakan, bağlayan" anlamına gelir.

Nalbantlar, Osmanlı döneminin kritik meslek grupları arasındadır. Osmanlı Devleti'nde atların rolü çok büyüktür. Bu nedenle atların ayak bakımına özel önem verilmiştir. Nalbantlık mesleği bu anlamda popüler bir meslek alanı olmuştur. Günümüzde ise nalbantların yaptığı işi veterinerler yapmaktadır. Her ne kadar Osmanlı geleneğini sürdüren nalbantlar da günümüz toplumunda bulunsa da mesleğin eski cazibesi yoktur.

Nalbant Ne İş Yapar?

Nalbant, 12. YY'dan beri toplumumuzda kullanılan bir kelimedir. Osmanlı döneminin popüler meslek alanlarından olan nalbant, "nal takan, eski nalları yenileyen kişi" demektir. TDK kaynaklarında da nalbant sözcüğünün iki anlamına yer verilmiştir. Kelimenin ilk anlamı, at, öküz, eşek gibi hayvanlara nal takan kişidir. Diğer anlamı ise büyükbaş hayvanların tırnak bakımlarını yapan kişi demektir.

Nalbantlar, Osmanlı döneminde en çok saygı duyulan meslek gruplarından biridir. Nalbantlar, hem atların ayaklarına nal çakar, hem de tırnak bakımlarını yaparlardı. Ordu seferde iken dahi birliklerin özel nalbantları vardı. Bu nalbantlar, atların nallarında en küçük bir sorun olduğunda müdahale ederler ve atların ayaklarının zarar görmesine engel olurlardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nalbant Nedir, Ne İş Yapar? Nalbant Kelimesinin Anlamı ve Kökeni Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA