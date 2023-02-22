Nalbant Nedir, Ne İş Yapar? Nalbant Kelimesinin Anlamı ve Kökeni Nedir?

Nalbant nedir araştırması için TDK sözlüğünü öncelikli olarak kullanabilirsiniz. Nalbant sözcüğünün anlamını öğrendiğinizde nalbant ne iş yapar sorusuna da cevap bulacaksınız. Nalbant mesleği günümüzde var mı? Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşmış olan bu meslek, popülaritesini halen devam ettirmektedir. Söz konusu kelime "nal" sözcüğünden türemiştir. Nalbant neye denir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Nalbant Nedir?

Osmanlıca, Arapça ve Farsça dillerinin birleşimi ile ortaya çıkmış bir dil yapısıdır. Nalbant kelimesi de Arapça bir sözcük olup Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılmış bir kelimedir. Nalbant, "nal çakan" anlamına gelir. Nal, atların ayaklarına çakılan demir parçası, bir nevi ayakkabıdır. Bant ise "çakan, bağlayan" anlamına gelir.

Nalbantlar, Osmanlı döneminin kritik meslek grupları arasındadır. Osmanlı Devleti'nde atların rolü çok büyüktür. Bu nedenle atların ayak bakımına özel önem verilmiştir. Nalbantlık mesleği bu anlamda popüler bir meslek alanı olmuştur. Günümüzde ise nalbantların yaptığı işi veterinerler yapmaktadır. Her ne kadar Osmanlı geleneğini sürdüren nalbantlar da günümüz toplumunda bulunsa da mesleğin eski cazibesi yoktur.

Nalbant Ne İş Yapar?

Nalbant, 12. YY'dan beri toplumumuzda kullanılan bir kelimedir. Osmanlı döneminin popüler meslek alanlarından olan nalbant, "nal takan, eski nalları yenileyen kişi" demektir. TDK kaynaklarında da nalbant sözcüğünün iki anlamına yer verilmiştir. Kelimenin ilk anlamı, at, öküz, eşek gibi hayvanlara nal takan kişidir. Diğer anlamı ise büyükbaş hayvanların tırnak bakımlarını yapan kişi demektir.

Nalbantlar, Osmanlı döneminde en çok saygı duyulan meslek gruplarından biridir. Nalbantlar, hem atların ayaklarına nal çakar, hem de tırnak bakımlarını yaparlardı. Ordu seferde iken dahi birliklerin özel nalbantları vardı. Bu nalbantlar, atların nallarında en küçük bir sorun olduğunda müdahale ederler ve atların ayaklarının zarar görmesine engel olurlardı.