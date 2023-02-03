Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Namı Diğer Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Nam-ı Diğer Mi Nam-ı Değer Mi?
Giriş Tarihi: 3.2.2023 09:38 Son Güncelleme: 3.2.2023 09:38

Namı Diğer Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Nam-ı Diğer Mi Nam-ı Değer Mi?

Namı diğer nasıl yazılı, hem edebiyatta hem de günlük kullandığımız dilde önemli bir konu haline gelmiştir. Günlük yaşamımızda fark ederek ya da fark etmeden pek çok kalıp ve deyim kullanırız. Sözü etkili kılmak ve kısaca anlatmak için bazı kalıplaşmış sözcük ve söz grupları kullanırız. Bunlardan biri de namı diğer kalıbıdır. Namı daha çok bir kişi ya da herhangi bir şeyi tanıtacağımız zaman kullanılan bir kalıptır. Peki, nam-ı diğer ne demek ve doğru yazılışı nam-ı diğer mi yoksa nam- değer mi sorularının yanıtını arayacağız.

Namı Diğer Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Nam-ı Diğer Mi Nam-ı Değer Mi?

Namı diğer nasıl yazılır, sık sık karşılaştığımız bir yazım kuralı sorunudur. Günlük yaşamımızda sık sık kullandığımız bir kalıp olan namı diğer ya da namı değerin yazımı önemlidir. Yazım kurallarının yanında namı-ı diğer ne demek, anlamını bildiğimizde daha bilinçli bir kullanım sağlamış oluruz. Yine bu sözcüğün doğru ya da yanlış yazılıp kullanıldığı doğrultusunda çok fazla görüş vardır. Bu da doğru yazılışı nam-ı diğer mi, nam-ı değer mi ya da namıdeğer mi olduğu konusunda farklı görüşler vardır.

Namı Diğer Nasıl Yazılır?

Gündelik yaşamımızda ve edebi eserlerde çok sık kullanılan kalıplardan biri olan namıdiğer kelimesinin yazımı konusunda pek çok farklı biçim olduğu görülmektedir. Sözcüğün çoğunlukla "namı değer" biçiminde yanlış yazılıyor olmasıyla birlikte buna benzer pek çok yanlış yazım biçimi ve kullanımı da vardır.

Namıdiğer sözcüğü çoğunlukla "namı değer", "namıdeğer", "namidiyer, "nam-ı diyer", nam-ı değer" biçiminde yanlış yazılmaktadır. Aynı zamanda gündelik dilde de söyleyiş konusunda buna benzer hataların yapıldığı da görülmektedir. Bunun yanında edebi kullanımı olan sözcüğün edebi eserlerde de bolca yer aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu yanlış kullanımlara TDK son vererek sözcüğün yazımını namıdiğer biçiminde açıklamıştır. Bunun yanında Osmanlı kaynaklarında nam-ı diğer şeklinde yazılmaktadır. Osmanlı kaynaklarına göre Nam-ı Diğer ve Namı Diğer şeklindeki her iki kullanım da doğrudur.

Namı-ı Diğer Ne Demek?

Farsça bir tamlama olan namıdiğer ya da nam-ı diğer sözünün anlamı da merak konusudur. Namıdiğer ya da nam-ı diğer kalıbının anlamı bir diğer adı, lakabı ve mahlası anlamına gelmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Namı Diğer Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Nam-ı Diğer Mi Nam-ı Değer Mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA