Namık Kemal Eserleri - Namık Kemal Şiirleri, Kitapları ve Hayatı

Namık Kemal, özellikle lise dönemi edebiyat derslerinde hayatı ve eserleri incelenen bir yazardır. Söz konusu yazar, ortaya koyduğu eserlerin yanı sıra siyasi düşüncesi ve verdiği mücadele ile de bilinir. Namık Kemal eserleri, Türk toplumunda severek okunan ve beğenilen eserlerdir. Namık Kemal şiirleri de kendisinden sonra gelen şairlere ilham kaynağı olmuştur. Yazarın kitapları ve hayatı ile ilgili ayrıntıları okumanız sizlere katkı sağlayacaktır.

Namık Kemal Eserleri

Namık Kemal, Türk milliyetçiliği denildiğinde akla gelen isimlerin başında gelir. Genç Osmanlı hareketi olarak da bilinen akımın öncülerinden biridir. Yazarın en meşhur eseri İntibah romanıdır. Bunun yanında "Vatan Yahut Silistre" isimli tiyatro eseri de severek izlenmiş ve ilgi uyandırmıştır. Yazarın asıl adı Mehmed Kemal'dir.

Namık Kemal Hayatı

Namık Kemal, Türk edebiyatında öncü olarak kabul edilen şair, aynı zamanda tiyatro yazarıdır. Vatan şairi olarak da bilinen Namık Kemal'e Namık ismini şair Eşref Paşa vermiştir. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşamış olan Namık Kemal, çeşitli devlet görevlerinde de bulunmuştur. Bu görevler esnasında çeşitli gazete ve dergilerde eleştiri yazıları kaleme almıştır. Yaşadığı dönemde çıkardığı Hürriyet isimli gazete de M.Fazıl Paşa'nın desteği ile çıkarılmıştır.

Namık Kemal, roman, eleştiri ve tiyatro alanında çeşitli eserler ortaya koyduğu gibi şiir alanında da önemli çalışmalara imza atmıştır. 1840 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelen yazar 1888 yılında Yunanistan'ın Sakız Adası'nda ölmüştür.