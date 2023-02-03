Namütenahi Ne Demek? Namütenahi Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Namütenahi ne demek konusunu araştıran kişiler bu kelimenin nasıl kullanılması gerektiğini de bilmek ister. Namütenahi cümle içinde kullanımı konusunda kelimenin tam anlamını bilmek doğru anlatım açısından büyük bir önem taşır. Bununla birlikte namütenahi nasıl yazılır konusu da kelime araştırmacıları için dikkat edilen bir konudur. Namütenahi ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Namütenahi Ne Demek?

Türk Dili geçmişten günümüze gelene kadar birçok farklı kelimeyi kendi bünyesine almıştır. Zamanla insanların günlük konuşma dili içerisinde kullanılan ancak zaman ilerledikçe kaybolan birçok kelime de bulunmaktadır. Namütenahi kelimesi de bu kelimelerdendir. Türkçede çok eskiden sıklıkla kullanılan bu kelime günümüzde eskisi kadar kullanılmamaktadır. Ancak yine de gerek eski eserlerde gerekse yaşı ileri olan kişilerle konuşurken bu kelimeyi sıklıkla duymak mümkün olmaktadır.

Kelimeyi cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanabilmek için ise anlamı hakkında TDK sözlüğünden yararlanmak gerekiyor. Dilimizde her zaman karşılaşabileceğiniz namütenahi kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Bu kelimenin en bilinen anlamı ise "sonsuz, ucu bucağı olmayan" şeklindedir. Yani bir cümle içerisinde sonu belli olmayan bir durumu anlatırken cümle içerisinde namütenahi kelimesinden yararlanılabilir.

Namütenahi Cümlede Nasıl Kullanılır?

Namütenahi kelimesini hiç kullanmamış kişiler bu kelimeyi kullanırken biraz yadırgayabilirler. Böyle durumlarda örnek cümlelerle kelimenin kullanımını pekiştirmek mümkün olabilir. Kelimenin kullanımına dair basit birkaç örnek şu şekildedir:

Karşımızdaki okyanus namütenahiydi.

Namütenahi bir gökyüzünü teleskop ile incelemek çok da akıl işi değildi.

Gibi cümlelerde kelimeyi kullanmak mümkündür. Anlatılan ya da cümleye konu olan bir durum eğer sonsuzluk ya da ucu bucağı olmayan bir durumu ifade ediyor ise namütenahi kelimesini kullanmak mümkün olabilir.