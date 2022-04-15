Narsistik Sayı Hesaplama: Narsistik Sayı Nedir, Örnekleri Nelerdir?

Matematikte görülen derslerden biri de üslü sayılardır. Üslü sayılar birçok öğrencinin gözünü korkutabilen konulardan biridir. Üslü sayıların narsistik sayılar ile bir bağlantısı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü üslü sayılar konusunu iyi bilmeyen bir kişi narsistik sayılar konusunda zorlanabilir. Bunun sebebi narsistik sayıların hesaplanmasında üslü ifadelere ihtiyaç duyulmasıdır. Narsistik sayılar hesaplanırken sayının n'inci kuvveti kullanılmaktadır. Peki, narsistik sayı nedir ve nasıl hesaplanır? İşte, matematik sevenlerin ilgisini çekecek bir konu olan narsistik sayılar...

Narsistik Sayı Nedir?

Matematiğin konularından biri olan ve adını ilk olarak belki de lisans eğitiminde duyacağınız narsistik sayı aslında ortaokul yılları ile birlikte karşılaşılan matematik konularıyla alakalı bir kavramdır. Peki, narsistik sayı matematikte tam olarak neye denk geliyor?

Narsistik sayı, n basamaklı bir sayının her rakamının tek tek n'in kuvvetinin toplamının kendisine eşit olması anlamına gelen matematik konularından biridir. Örnek verecek olursak, 407 sayısının her rakamını 3. kuvveti ile çarpıp topladığınızda sayı tekrar kendisine yani 407'ye eşit olacaktır. İşte böyle sayılara narsistik sayı denir. Narsistik sayıların bir diğer ismi ise Armstrong sayılardır.

Narsistik Sayı Örnekleri