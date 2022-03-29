Nasrettin Hoca Kimdir? Nasreddin Hoca’nın Hayatı Ve Fıkraları Hakkında Bilgi

Nasrettin Hoca, Akşehir – Hortu bölgelerinin arasında bir ömür yaşamış, Anadolu Selçukluları dönemine denk gelmiş bir zaman diliminde bulunduğu bölgeler ve ilgilendiği faaliyetlerle tanınmış bir kişiliktir. Kendisi esasen çok özel bir karakterdir. Akşehir bölgesindeyken dervişlik gibi özel bir görevi olan Hoca, Yesevilik, Mevlevilik ve Rufailik yollarında iyi bir takipçi olmuştur. Onun günümüzde anlatılan esprili kişiliği yanında bir de böyle derin bir yanı mevcuttur.

Nasrettin Hoca Kimdir?

Nasrettin Hıca, Akşehir ile Hortu bölgeleri arasında, Anadolu Selçuklu dönemine denk gelen bir zaman diliminde yaşamış olan, ünü hala yaşayan efsane bir kişidir. Genellikle hazır cevap olma özelliğiyle bilinen ve mizah anlayışı ile de çok sevilen Nasrettin Hoca ciddi anlamda dünya çapında bir üne sahiptir. Bazı kişiler Nasrettin Hoca'nın hiç yaşamadığını ileri sürerler. Fakat onlardan daha kalabalık bir güruh da Nasrettin Hoca'nın yaşamış olduğunu savunur, çünkü belli başlı belgeler vardır.

Nasreddin Hoca Hayatı

1208 yılında Hortu Köyü'nde doğan Nasreddin Hoca, İlkokul ve Ortaokul'dan sonra Sivrihisar'da bulunan bir Medreseye gitmiş ve burada eğitim almıştır. Babası vefat ettiği zaman kötüne dönen ve burada imamlık vazifesine başlayan Nasreddin Hocaya, bir vakit sonra Akşehir bölgesine doğru göç etmiştir. Burada dervişlik yapmış, Mevlevilik, Yesevilik ve Rufailik yollarına kendini adamıştır. Akşehir'de belli başlı mülki vazifelerde çalışmış ve Akşehir etrafındaki bölgelerde kısa süre dahi olsa bulunmuştur.

1284 yılına gelindiğinde kendisi Akşehir'de vefat etmiş ve bunun üzerine bir türbeye defnedilmiştir. Nasreddin Hocanın kazandığı geniş ün, onun adına anlatılan hikayeler yani fıkralar ile büyümüştür. Nasreddin hocanın esas kişiliği ve hikayelerinde yansıtılan bazı yarım akıl özellikleri, günümüzde ona atfedilmiş olsa bile zaman içerisinde dillerden dillere aktarılarak bugüne gelmiş olan bu hikayelerin bazıları, gerçeklik oranı oldukça düşük hikayelerdir.

Nasreddin Hoca'nın kendisine ait olan ve bilinen el yazması ilk eseri olan Saltukname adında bir eseri vardır. Aynı zamanda Poves O Hoco Nasreddine isimli bir eser de vardır, bu zamanında çok satmış olan bir Nasreddin Hoca Derlemesidir. İsmi geçen eserde derlenmiş fıkralarla birlikte mitolojik bazı unsurlar, özellikler vardır ve içerdiği mesajlar da kitabın çok fazla sayıdaki ülkede eğitim ve öğretim alanında kullanılmasını sağlamıştır. Nasreddin Hoca, meşhur cümleleri ile günümüzde hala yaşar.

Nassrettin Hoca Fıkraları

Nasrettin Hoca'yı günümüzde tanınır kılan efsanevi fıkraları aşağıdaki gibidir.