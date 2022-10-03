Nasuh Paşa Antlaşması Maddeleri - Nasuh Paşa Antlaşması Önemi ve Sonuçları Neler, Kiminle İmzalandı?

Pek çok insan, Nasuh Paşa Antlaşması hangi padişah döneminde imzalandığı ile ilgili bilgi almak ister. Doğurduğu sonuçlar nedeniyle, Nasuh Paşa Antlaşması önemi olan bir antlaşmadır. Osmanlı ile hangi devletler arasında yapıldığını bilmeyenler, Nasuh Paşa Antlaşması kiminle yapıldı sorusuna yanıt arar. Üniversite sınavına hazırlanan veya tarih bölümü öğrencileri, Nasuh Paşa Antlaşması maddeleri ile ilgili araştırma yapar. İşte Nasuh Paşa Antlaşması hakkında ayrıntılar…

Nasuh Paşa Antlaşması Maddeleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti'nin, duraklama ve gerileme dönemlerine doğru yaşadığı mağlubiyet sayısı da artmaya başlamıştır. Bu dönemlerde, sınır komşuları ve diğer devletlerle olan sorunlarını daha çok diplomasi yoluyla çözmeye çalışmıştır. Ek olarak, Osmanlı'nın ekonomik yönden zayıflamaya başlaması, doğal kaynak arama ihtiyacını artırmıştır. Bu anlamda doğuya yönelen İmparatorluk, Safevi engeli ile karşı karşıya gelmek zorunda kalmıştır.

Safevi Hanedanlığı (İran) ile yapılan savaşlar sonucunda, 20 Kasım 1612 yılında Nasuh Paşa Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın en önemli amacı, İran ve Osmanlı arasındaki savaşa son vermek ve Osmanlı'nın savaştan önceki sınırlarına çekilmesini sağlamaktır. Antlaşma, I. Ahmet'in padişahlığı zamanında ve Sadrazam Damat Nasuh Paşa döneminde yapılmıştır. Nasuh Paşa adı, Sadrazam Nasuh Paşa'dan gelir. Safevi Sultanı olan Şah Abbas ile imzalanmıştır. Bu antlaşma ile birlikte, Osmanlı Ruslara karşı bir müttefik kazanmış, doğudaki sınırlar garanti altına alınmış, ancak Safevilerin geçilemeyeceği kabul edilmiş ve Osmanlı ilk kez kendi rızasıyla elde ettiği topraklardan çekilmek zorunda kalmıştır. Bu açıdan önemli bir barış antlaşmasıdır. Fakat, etkisi çok uzun sürmemiştir.

Nasuh Paşa Antlaşması Maddeleri

Aşağıda bu antlaşmaya dair bazı maddeler verilmiştir.