Nasyonal Sosyalizm Nedir? Nazizm Ne Demek, Hangi Ülkelerde Görüldü, Nazizm ve Faşizm Arasındaki Fark Ne?

Nasyonal sosyalizm nedir sorusu, bu ilkeyle ilgili bilgisi olmayan çoğu kişinin aklını kurcalayan sorular arasındadır. Bu ilkenin ilk kez Adolf Hitler tarafından kullanıldığı da bilinen bir gerçektir. Nasyonel sosyalizm kavramının ne olduğu kadar, bir diğer kavram olan nazizm ilkesinin ne demek olduğu, hangi ülkelerde görüldüğü ve faşizm ile arasındaki farkın ne olduğu da merak edilenler arasındadır. Bu durumda nazizm ilkesinin anlamı da dikkat çekmiştir. Nazizm ilkesinin bir diğer anlamı olan neo nazizm kavramının tanımı da merak edilenler arasındadır. Nasyonel sosyalizm nedir başlıklı yazımızda merak edilen bilgilere değindik. İşte detaylar...

Nazizm Nedir?

Nasyonal sosyalizmin bir diğer adı olan Nazizm nedir sorusu, konuyla ilgili araştırma yapan kişiler için merak konusu olmuştur. Almanya'da Adolf Hitler'in ortaya çıkardığı bu ilke, faşizmin bir türevi olan siyasi ideolojidir. Bu kavramın temel anlamı ise, Alman halkının ortak refaha erişmesi ile alakalıydı. Nazizmin anlamı, Alman ırkını tüm ırkların üstünde gören bir anlayışa dayanmıştır. Adolf Hitler'in en büyük amacı ise, Nasyonal sosyalizm ile saf Alman ırkı yaratmaktır. Neo Nazizm nedir kavramına baktığımızda ise, Nazizm veya Nasyonal Nazizmi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden canlandırmak için ve bu ilkenin savunduğu tüm ortak siyasi düşünce ve hareketlere verilen ortak isimdir.

Nasyonal Sosyalizm Nedir?

Nasyonal sosyalizm nedir sorusuna cevap aramak için öncelikle ilkenin kelime anlamını bilmek gerekecektir. Nasyonal terimi ulusal anlamına gelmektedir. Nasyonal sosyalizm, saf bir Alman ırkı yaratmayı hedef edinmiştir. Nasyonal sosyalizm, Adolf Hitler'in faşizmi ile sosyalizmin ilkelerinin birleştiği ilkeyi ifade etmiştir. Irkçı bir ideoloji olarak tanımlanan bu ilke, anti-Marksist, anti-semitik ve anti- kapitalist bir ideoloji olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Nazizm ve Faşizm Arasındaki Fark

Nazizm, İtalya'da Benito Mussolini önderliğinde kurulan faşizmden etkilenerek ortaya çıkmıştır. Almanya'nın resmî ideolojisi olarak yer alan Nazizm ile diğer bir ilke olan Faşizm arasında ortak noktaların olduğu gibi farkları da vardır. Faşizmin aksine Nazizm ırkçılığı vurgulamıştır. Faşizm ilkesinde devlet önemli bir unsur olmuştur. Fakat Nazizm için Aryanizm önemli sayılmıştır. Nazizm'e göre sınıf temelli toplum mümkün değildir, fakat faşizmde sınıf sistemi korunmaya çalışılmıştır. Faşistler toplumsal hareketliliği kabul ederken, Nazizm buna karşı çıkmıştır.