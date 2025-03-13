Günlük hayatta sıkça kullanılan bazı kelimeler, halk arasında farklı telaffuz edildiği ve dikkat edilmediği için yazım hatalarına yol açabilir. Özellikle yabancı kökenli kelimelerde, bu durum sıklıkla yaşanabilir. "Naylon" kelimesi de bu tür sözcükler arasında yer alır. Naylon nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı naylon mu, laylon mu demeden önce bu kelimenin, sentetik bir polimer malzeme olan naylondan yapılmış ürünleri ifade etmek için kullanıldığını söyleyebiliriz.

Naylon Nasıl Yazılır?

TDK'ye göre "naylon" kelimesinin doğru yazılışı "naylon" şeklindedir. "Laylon" şeklinde yazım, TDK tarafından kabul edilmemektedir ve yanlış bir kullanımdır.

Yanlış kullanım: laylon

laylon Doğru kullanım: naylon

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Naylon Mu, Laylon Mu?

Bu kelimenin kökeni, 20. yüzyılın başlarında geliştirilen ve sentetik bir madde olan "nylon" sözcüğüne dayanır. İngilizce kökenli bu kelime, Türkçeye "naylon" olarak geçmiştir. Konuşma dilinde bazı kişiler tarafından "laylon" olarak söylenmesi yaygın olsa da, bu kullanım yanlıştır ve yazı dilinde kesinlikle tercih edilmemelidir.