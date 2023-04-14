Nazende Ne Demek? Nazende Sevgilim Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Nazende ne demek dendiğinde şiir ve edebiyat ile yakından ilgili kişilerden bir cevap duymak mümkündür fakat gündelik hayatın yoğunluğu dolayısıyla edebiyat ve mektup okumaları yapamayan kişiler nazende kelimesinin anlamı sorulduğunda cevap vermekte zorlanabilirler. Dilin en önemli hazinelerden biri olduğunun bilincinde olarak okuyucularımıza nazende sevgilim ne demek? sorusunun yanıtını akıcı bir anlatım tekniğiyle sunduk.

Nazende Ne Demek?

Özünde Türkçe olan nazende kelimesi artık vaktin geçmesi ve Türkçenin değişmesiyle birlikte eskisi kadar net bilinemez olmuştur. Öz Türkçe olmayıp Azerbaycan Türkçesinden dilimize kazandırılmış olan kelime esasen Farsça kökenlidir. Farsça'da kadınların aldığı bir isim olan Nazende Türk Dili Kurumunca da tanımlanmıştır.

Nazende Ne Anlama Gelir?

Nazende kelimesi genellikle Türkçedeki "nazlı" kelimesiyle yakın anlamlıdır. Kolayca gönlü yapılamayan, gönül işlerinde hemencecik ikna olmayan kişilere nazende denir. Bu nedenle şairler kendilerine naz yapmakta olan kadını ankarken ondan "nazende sevgili" olarak bahsederek metinlerine daha derin bir anlam katmayı amaçlarlar.

Azeri Türkçesinden bizim dilimize aktarılmış olan bu kelime Türkçedeki işveli, nazlı ve cilveli anlamlarını da taşımakta olup kendi anlatımımıza uygun bir kelime olarak görünür.

Nazende Kelimesinin Cümle içerisinde Kullanımı

Bir kelimenin ya da konunun en iyi anlaşılma taktiği yeni öğrenilen şeyi sıklıkla tekrar etmek ve o konuyu örneklerle netleştirmektir. Okuyucularımızın kelimenin anlamını daha net kavrayabilmesi adına nazende kelimesini cümle içerisinde örnekler kullanarak verdik.