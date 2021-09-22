Nazik eş anlamlısı nedir? Nazik kelimesinin eş anlamlısı

Nazik kelimesi Türkçede kibar insanlara verilen isimdir. Nazik ile eş anlamlı olan diğer kelimeler, centilmen, çıtkırıldım ve narin olarak bilinmektedir. Nazik olan kişilere bu kelimelerle de hitap edilebilir. Türkçede nazik yerine birden çok farklı eş anlamlı kelime kullanılmaktadır.

NAZİK EŞ ANLAMLISI

Başkalarına karşı incelikli, saygılı davranan kimseye nazik sıfatı verilir. Nazik insanlar, etrafındaki insanlara sevecen yaklaşır ve konuşurken kullandığı kelimeleri özenle seçer. İnsanların kalbini kırmaktan imtina ettikleri için her zaman ölçülü hareket ederler. Böyle kimselere nazik ve nazik kelimesinin eş anlamlıları ile hitap edilir.

Örnek cümle:

"(O, çok nazik bir bey efendiydi.)"

Bu cümlede nazik, kibar, hoş anlamında kullanılmıştır.

NAZİK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Nazik kelimesinin birden çok farklı eş anlamlara sahip olduğundan bahsetmiştik. O listeye bir göz atalım: