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Giriş Tarihi: 29.9.2021 11:50

Nazik eş anlamlısı nedir? Nazik kelimesinin eş anlamlısı

Nazik eş anlamlısı nedir? Nazik kelimesinin eş anlamlısı

Nazik kelimesi Farsça kökenli bir sözcüktür. Kibar, hassas, çabuk alınan ya da incinen kişilere verilen isimdir. Ayrıca ince ruhlu ve duygusal kişileri belirtmek için de kullanılır. Nazik Türkçede farklı kelimelerle de hitap edilir. Nazik eş anlamlısı nedir? İşte nazik kelimesinin eş anlamlısı…

Nazik kelimesi Türkçede kibar insanlara verilen isimdir. Nazik ile eş anlamlı olan diğer kelimeler, centilmen, çıtkırıldım ve narin olarak bilinmektedir. Nazik olan kişilere bu kelimelerle de hitap edilebilir. Türkçede nazik yerine birden çok farklı eş anlamlı kelime kullanılmaktadır.

NAZİK EŞ ANLAMLISI

Başkalarına karşı incelikli, saygılı davranan kimseye nazik sıfatı verilir. Nazik insanlar, etrafındaki insanlara sevecen yaklaşır ve konuşurken kullandığı kelimeleri özenle seçer. İnsanların kalbini kırmaktan imtina ettikleri için her zaman ölçülü hareket ederler. Böyle kimselere nazik ve nazik kelimesinin eş anlamlıları ile hitap edilir.

NAZİK KELİMESİ İÇİN ÖRNEK

Örnek cümle:

"(O, çok nazik bir bey efendiydi.)"

Bu cümlede nazik, kibar, hoş anlamında kullanılmıştır.

NAZİK KELİMESİ İLGİLİ BENZER KELİMELER

Nazik kelimesinin birden çok farklı eş anlamlara sahip olduğundan bahsetmiştik. O listeye bir göz atalım:

  • Hoş
  • Sokulgan
  • Sakin
  • İhtiyatlı
  • Dikkatli
  • Terbiyeli
  • Narin
  • İnce
  • Düşünceli
  • Duyarlı
  • Hassas
  • Güvenli
  • Lezzetli
  • Nazlı
  • Kibar
  • Nefis
  • Keskin
  • Aşırı
  • Tatlı dilli
  • Kandırıcı
  • Cana yakın
  • İyi niyetli
  • Yardımsever
  • Bağışlayıcı
  • Merhametli
  • Zarif
  • Zevkli
  • Yumuşak huylu
  • İyi huylu
  • Mülayim
  • Alıngan
  • Çabuk küsen
  • Titiz
  • Etkileyici
  • Medeni
  • Saygılı
  • Edepli
  • Efendi
  • Kritik
  • Tetik
  • Yepelek
  • Özen
  • Bozulabilen
  • Alınçak
  • Balaban
  • Culum
  • Edibane
  • İnce yapılı

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