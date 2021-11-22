Nazik eş anlamlısı nedir? Nazik kelimesinin eş anlamlısı

Nazik Farsça kökenli bir kelimedir. Nazik kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu kelimeleri bilmek hem hafızamız için alıştırma yapmaya hem de kelime dağarcığımızı büyütmemize yardımcı olur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan nazik kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Nazik Kelimesinin Eş Anlamlısı

Kibar ( Arapçadan dilimize geçmiştir)

Naif ( Fransızcadan dilimize kelimedir)

Bu iki sözcükte nazik kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım hatası veya anlam bozukluğuna sebep olmaz.

Nazik Kelimesinin Anlamı

Hal ve hareketleri sakin, ince olan anlamına gelir.

Nazik Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Herhangi bir ortamda saygı ve ilgiyi daima nazik insanlar görür.

Öğretmen çocuklara ilk günden o kadar nazik davrandı ki öğrenciler ona hayran kaldı.

Nazik Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı