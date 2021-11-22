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Giriş Tarihi: 22.11.2021 19:29

Nazik eş anlamlısı nedir? Nazik kelimesinin eş anlamlısı

Nazik eş anlamlısı nedir? Nazik kelimesinin eş anlamlısı

Nazik kelimesi dilimize Farsçadan geçmiş, özenli, ince davranan insanlar için kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin kendisi gibi eş anlamlısı bir çok kelime vardır. Günlük hayatta ve bulmacalarda karşımıza çıkabilen nazik kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Nazik Farsça kökenli bir kelimedir. Nazik kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu kelimeleri bilmek hem hafızamız için alıştırma yapmaya hem de kelime dağarcığımızı büyütmemize yardımcı olur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan nazik kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Nazik Kelimesinin Eş Anlamlısı

  • Kibar ( Arapçadan dilimize geçmiştir)
  • Naif ( Fransızcadan dilimize kelimedir)

Bu iki sözcükte nazik kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım hatası veya anlam bozukluğuna sebep olmaz.

Nazik Kelimesinin Anlamı

  • Hal ve hareketleri sakin, ince olan anlamına gelir.

Nazik Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Herhangi bir ortamda saygı ve ilgiyi daima nazik insanlar görür.
  • Öğretmen çocuklara ilk günden o kadar nazik davrandı ki öğrenciler ona hayran kaldı.

Nazik Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Bana karşı lütfen kaba değil kibar olur musun?
  • Lütfiye Hanım çok kibar yetişmiş, görgülü tam bir hanımefendi bir kadındı.
  • Küçük kız çocuğu öyle naif duruyordu ki, ona bakınca insanın içinden şefkat fışkırıyor.
  • Naif insanlar etrafındakileri daima mutlu ediyor.

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Nazik eş anlamlısı nedir? Nazik kelimesinin eş anlamlısı
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