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Giriş Tarihi: 11.10.2021 11:06

Nazik Zıt Anlamlısı Nedir? Nazik Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Nazik Zıt Anlamlısı Nedir? Nazik Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Nazik kelimesi genellikle ince ruhlu olan, duygusal insanları ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu kelimenin anlam ilişkisine baktığımızda birçok kelime karşımıza çıkmaktadır. Nazik kelimesinin genelde en çok kullanılan eş anlamlısı kibar kelimesidir. Bunlara ek olarak nazik kelimesinin birçok zıt anlamlısı bulunmaktadır. Buna göre nazik zıt anlamlısı nedir? Nazik kelimesinin zıt anlamlısı…

Nazik kelimesi Türkçeye Farsçada geçmiş bir kelimedir. Bununla birlikte nazik kelimesinin bilinen anlamları dışında bazı mecaz anlamları da bulunmaktadır. Tartışılması ya da konuşulması uygun olmayan olaylar için nazik kelimesinin kullanılması, bu kelimenin mecaz anlamına güzel bir örnek oluşturmaktadır.

NAZİK KELİMESİNİN ANLAMI

İkili ilişkilerimizde oldukça sık kullandığımız kelimelerden biri olan nazik kelimesi, genel olarak ince davranışlı ve saygılı kişilere karşı söylenen bir sıfattır. Aynı zamanda bazı mecaz anlamları da beraberinde getirdiği için çoğunlukla birden fazla anlamı ifade edebilmektedir. Bu anlamlar ise şunlardır:

  • Başkalarına karşı incelikli, saygılı davranan (kimse).
  • İnce yapılı, ince.
  • Dikkat ve özen gösterilmezse kırılabilen, bozulabilen.
  • Gerekli önlemler alınmazsa, özen gösterilmezse kötüleşebilen.
  • Özen gerektiren, özen isteyen.

NAZİK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Nazik sözcüğü farsça kökenli bir sözcüktür. Bu yüzden birden fazla sözcükle etkileşim halindedir. Bunlarla birlikte bazı zıt anlamlıları da bulunmaktadır. Bu zıt anlamlılarından bazıları 'kaba, abdullabut, görgüsüz' sözcükleridir. Bu sözcükler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılmamaktadır. Aksine birbirinin karşıt anlamlısıdır. Bu sözcükleri daha iyi ayırt etmek için şu örnekleri verebiliriz:

  • Kendisi çok kaba bir insan olduğu için nezaketten anlamaz.
  • Görgüsüz biri her nevi ahlak kurallarından yoksun olarak yaşamaktadır.
  • Ben nazik olmak için çabalamam nasılsam öyle davranırım.

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Nazik Zıt Anlamlısı Nedir? Nazik Kelimesinin Zıt Anlamlısı
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