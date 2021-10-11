Nazik Zıt Anlamlısı Nedir? Nazik Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Nazik kelimesi Türkçeye Farsçada geçmiş bir kelimedir. Bununla birlikte nazik kelimesinin bilinen anlamları dışında bazı mecaz anlamları da bulunmaktadır. Tartışılması ya da konuşulması uygun olmayan olaylar için nazik kelimesinin kullanılması, bu kelimenin mecaz anlamına güzel bir örnek oluşturmaktadır.

NAZİK KELİMESİNİN ANLAMI

İkili ilişkilerimizde oldukça sık kullandığımız kelimelerden biri olan nazik kelimesi, genel olarak ince davranışlı ve saygılı kişilere karşı söylenen bir sıfattır. Aynı zamanda bazı mecaz anlamları da beraberinde getirdiği için çoğunlukla birden fazla anlamı ifade edebilmektedir. Bu anlamlar ise şunlardır:

Başkalarına karşı incelikli, saygılı davranan (kimse).

İnce yapılı, ince.

Dikkat ve özen gösterilmezse kırılabilen, bozulabilen.

Gerekli önlemler alınmazsa, özen gösterilmezse kötüleşebilen.

Özen gerektiren, özen isteyen.

NAZİK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Nazik sözcüğü farsça kökenli bir sözcüktür. Bu yüzden birden fazla sözcükle etkileşim halindedir. Bunlarla birlikte bazı zıt anlamlıları da bulunmaktadır. Bu zıt anlamlılarından bazıları 'kaba, abdullabut, görgüsüz' sözcükleridir. Bu sözcükler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılmamaktadır. Aksine birbirinin karşıt anlamlısıdır. Bu sözcükleri daha iyi ayırt etmek için şu örnekleri verebiliriz: