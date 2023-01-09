Nazım Hikmet Kimdir? Nazım Hikmet Şiirleri, Eserleri, Sözleri ve Edebi Kişiliği

Nazım Hikmet kimdir; 15 Ocak 1902 yılında Selanik'te doğmuş, öğrenimini Göztepe Taşmektep, Galatasaray Lisesi'nde okumuş, Nişantaşı Nümune Mektebi'nde, en son ortaöğretimini ise 1918 yılında Bahriye Mektebi'nde bitirmiştir. Sağlıksal sebeplerden dolayı ayrılması gerekmiştir. Milli Mücadeleye dahil olma nedeniyle ocak 1921'de Anadolu'ya geçmiştir. Nazım Hikmet hangi edebi akım, hangi topluluk ve dönem insanıdır tüm detaylar aşağıda anlatılmaktadır.

Nazım Hikmet Kimdir?

Dünya sanatçısı, oyun yazarı, hikayeci ve anı yazarı olan Nâzım Hikmet Ran 15 Ocak 1902 yılında Selanik'te dünyaya gelmiştir. 3 Haziran 1963'te ise Moskova'da vefat etmiştir. Nâzım Hikmet Ran, "Romantik komünist" ve "romantik devrimci" gibi çeşitli adlarla bilinmiştir. Siyasi fikirleri sebebiyle sık sık tutuklanmış ve yetişkin hayatının çoğunluğunu hapiste veya sürgünde geçirmiştir. Şiirleri kırktan çok dile çevrilmiş ve eserleri birçok ödül almıştır. Yasaklı olduğu senelerde Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er isimlerini de kullanmıştır. İt Ürür Kervan Yürür eseri Orhan Selim imzasıyla kaleme alınmıştır. Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en mühim isimlerindendir.

Nazım Hikmet Ran, Uluslararası bir popülariteye kavuşmuş ve dünyada 20. yüzyılın en önemli şairleri arasında yer almaktadır. Şiirleri yasaklanan ve hayatı boyunca kaleme aldıkları eserler nedeniyle 11 farklı davadan yargılanan Nazım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yıl kadar süre içeride yatmıştır. 1951 senesinde Türk vatandaşlığından ayrılan Ran; vefatından 46 sene sonra, 5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bu işlem reddedilmiştir. Mezarı ise Moskova'da yer almaktadır.

Nazım Hikmet Şiirleri, Eserleri, Sözleri ve Edebi Kişiliği

Nazım Hikmet hayatı ve edebi kişiliği şu şekilde sıralanmaktadır;

İlk yazdığı şiirlerini Cumhuriyet öncesi senelerde kaleme alınmıştır. İlk zamanlarda ölçülü uyaklı şiirler yazmış, daha sonra ise serbest ölçüye geçiş yapmıştır.

Hem biçim olarak hem de tema olarak şiire büyük bir ferahlık sağlayan şair, şiir diline de kendisinden sonra gelen şairleri etki altında bırakacak kadar yenilik sağlamıştır.

Şiirde kullanılan ve kullanılmayan kelimeler şeklinde ikiye ayırmayan Nazım Hikmet Ran, dizeleri kullanmaya başladığı zamanlarda özgür koşuk ölçülerini tercih etmiştir.

Hitabete dayalı propaganda kaynaklı şiirler kaleme almıştır. (Yirmi dört Saat Marks / Yirmi dört Saat Lenin)

Komünizmin propagandasını gerçekleştiren şairin etkili bir dili bulunmaktadır.

Eserlerini yazarken Fütürizm akımından örnek almıştır. Özellikle Rus şair Mayakovski'nin etkisi altında kalmıştır.

Edebiyatımızda serbest ve toplumcu gerçekçi şiirlerin öncüsü olarak kabul edilmektedir. Böylelikle Nazım Hikmet hangi edebi akım insanı olduğu anlaşılmıştır.

insanı olduğu anlaşılmıştır. Nazım Hikmet Ran, hangi topluluk ve dönem şairidir; Cumhuriyet/ Moskova dönemi.

Nazım Hikmet eserleri ve kitapları, Nazım Hikmet şiirleri ise şunlardır;