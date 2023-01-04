Nazım Şekilleri – Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı Nazım Şekli Nedir, Nasıl Bulunur, Özellikleri Neler?

Nazım şekli nedir, manzumelerin uyak şekli, nazım birimi ve ölçüsüne göre hak ettiği özeliğin genel tanımına denmektedir. Nazım biçimleri ve türleri şu şekildedir; Halk edebiyatında, koşma, semai, türkü gibi nazım biçimleri kullanılmıştır. Türk edebiyatında nazım biçimi olarak; kaside, gazel tercih edilmektedir. Tanzimat sonrası Türk Edebiyatında ise; sone, terza-rima ve serbest müstezat biçimleri kullanılmaktadır. Divan Edebiyatı nazım şekilleri, Halk Edebiyatı nazım şekilleri böylece sıralanmaktadır.

Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı Nazım Şekli Nedir, Nasıl Bulunur, Özellikleri Neler?

Türk edebiyatında birçok nazım şekli kullanılmıştır. Bu nazım şekillerinin birden çok özellikleri bulunmaktadır. Nazım biçimleri özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır;

İslamiyet'in etkisi altında olan Türk halk edebiyatında dörtlük nazım şekli tercih edilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ve milli edebiyat dönemlerinin ilk 10-15 yıllarında dörtlü nazım şekilleri kullanılmıştır. Bu dörtlükler, bu dönemlere ait geleneğin devamını getirmektedir.

Nazım biçimlerinde ölçü olarak kullanılan kısımlara nazım denmektedir.

Şiir dizelerinden meydana gelmektedir. Nazım şekli nedir, dizelerin bir araya gelerek küme haline gelmesi nazım şeklini ortaya çıkarmaktadır.

Divan edebiyatı, Türk şiirleri ve İslamiyet öncesi Türk edebiyatı dönemlerinin nazım şekilleri neler şu şekilde inceleyebiliriz;