Nazır kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Eskiden beri kullanılmaktadır. Hem günlük hayatta hem de devlet işlerinde yeri olan bu kelime Osmanlı döneminden beri günlük hayatta kullandığımız bir kelime haline gelmiştir. En çok merak edilen sorular ise; nazır ne demek, hazır ve nazır ne demek, Osmanlıca nazırlık ne anlama gelir, Osmanlıda nazırın görevleri neler?

Nazır Ne Demek? Osmanlıca Hazır ve Nazır Ne Anlama Gelir?

Nazır kelimesi Osmanlı Devleti'nde ve Selçuklu Devletlerinde devlet işlerinden birini yürütmekle görevli kişilere verilen isimdir. Örnek verecek olursak 'dahiliye nazırı' (iç işleri bakanı), 'hariciye nazırı' (dış işleri bakanı). Bu bağlamda bakacak olursak nazır kelimesi Osmanlıda ve Selçukluda bakan anlamına gelir diyebiliriz. Türk Dil Kurumunun açıklamasına göre nazır kelimesi bir yöne dönük olan oda veya ev şeklinde tanımlanmıştır. Örnek; denize nazır villa (denize bakan villa).

Osmanlıca sözlüğe göre 'hazır u nazır' kelimesinin anlamı her yerde hazır olup, bilen ve gören, yardım eden Allah (C.C.) anlamına gelmektedir. Günlük hayatta kullandığımız 'hazır ve nazır' tabiri bir işi yapmaya istekli, gönüllü ve hazır olmak anlamına gelir.