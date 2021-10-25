NBA Açılımı Nedir? NBA Ne Demek, Türkçesi Nedir?

NBA, yani profesyonel basketbol ligi organizasyonu dünya çapından oyuncularla ve takımlarla profesyonel olarak ABD merkezli maçlar düzenlemektedir. Bu maçlar dünya çapında takip edilmekle birlikte büyük ilgi görmektedir.

NBA NEDİR?

NBA basketbol ligi hakkında merak edilen pek çok konu vardır. NBA, Amerika Birleşmiş Devletleri içerisinde kurulan bir profesyonel basketbol ligi kuruluşudur. Geçtiğimiz sezon 16 takım lige katılmasıyla beraber bu değer her geçen yıl değişmektedir. Bu sırada bir önceki sene sıralamalarına göre NBA Lottery adı verilen bir çekilişe katılırlar ve ardından sonuçlara göre oyuncular seçilir. Takımların sıralaması da tıpkı oyuncular gibi bir çekilişle seçilir ve sıralanır. NBA'de play-in adı verilen turnuva, play-off takımlarında kimlerin yer alacağını belirlemek amacıyla yapılır. Sezon sonunda sıralamadaki ilk 6 ve son 5 takımın içerisinde yer alamadığı turnuvadır. Fikstür tamamlanmasının ardından Süper Lig'de yerini alacak takımı belirlemek amacıyla düzenlenen maçlara verilen sistemin adıdır.

NBA AÇILIMI NEDİR?

Gerek dillimizde gerekse diğer dillerde olan kısaltmaların kullanımı, günümüzde kurum kuruluşların artmasıyla birlikte oldukça yaygınlaşmış durumdadır. Hemen hemen herkes tarafından bilinen ve açılımı merak edilen NBA açılımı, National Basketball Association şeklindedir.

NBA NE DEMEK?

Hem basketbola ilgili olanlarca hem de video oyunlarının vazgeçilmez basketbol oyunu NBA 2K serisi sevenleri tarafından oldukça ilgi gören ve merak edilen NBA (National Basketball Association) anlamı, Ulusal Basketbol Organizasyonu şeklindedir.

NBA TÜRKÇESİ NEDİR?

Ülkemizde ve tüm dünyada popüler olan basketbol organizasyonu NBA (National Basketball Association) Türkçesi de oldukça merak edilmektedir. NBA kısaltmasının Türkçe karşılığı profesyonel basketbol ligi organizasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır.