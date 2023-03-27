Ne Var Ki Nasıl Yazılır? TDK Ne Varki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Ne var veya ne var ki kalıpları günlük hayatta sık kullanıldıkları için insanlar, ne var ki nasıl yazılır ve doğrusu nedir diye düşünebilir. TDK ne varki doğru yazılışı birleşik mi yoksa ayrı mı diyenlerin öğrenmesi gereken nokta, Türkçede bazıları hariç tüm bağlaç olan - ki'lerin ayrı olarak yazıldığıdır. Bağlaç olan birkaç - ki'nin birleşik yazılmasının nedeni ise bunların kalıplaşmış olmasıdır. Birleşik yazılan bağlaçlar hangileridir?

Ne Var Ki Nasıl Yazılır?

Dilimizde bağlaçların nasıl yazılacağı, bazı kişiler tarafından karışık bulunan bir konudur. Gün içerisinde çokça kullanılan ifadelerden biri olan "ne var ki" de bunlar arasındadır. Bilindiği üzere ek olan - ki her zaman bitişik yazılmalıdır. Ancak bazı - ki'ler, cümle içinde bağlaç görevi görmelerine rağmen sonuna getirildikleri sözcükler ile bitişik olarak yazılır. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) belirttiği üzere buradaki bağlaç olan - ki'nin doğru yazılışı şöyledir;

Ne var ki

Bu kalıp, aynı anlamı kattığı için ama, lakin, fakat, gelgelelim gibi sözcüklerin yerine kullanılır. Anlam olarak birbirlerine aykırı olan iki ifadeyi birbirine bağlamayı sağlar. Öte yandan merak edilen bir diğer nokta ise bitişik yazılan ve bağlaç olan - ki'lerin neler olduğudur. Bunlar arasında şu ifadeler bulunur;

Meğerki

Mademki

Halbuki

Belki

Sanki

Oysaki

Çünkü

Ne Var Ki Cümle İçinde Kullanımına Örnekler

Cümle içinde zıt anlam barındıran kavramlar arasında bir bağ kurmaya yarayan ne var ki kalıbı, bazı bağlaçların yerine kullanılır. Kalıplaşmış olmadığı için yazarken - ki'nin mutlaka ayrılması gerekir. Ne var ki ifadesinin kullanımına ilişkin bazı örnekler aşağıda belirtilmiştir.

Bunu yapmakta ne var ki?

Ne var ki polise vermiş olduğu ifadede birbiriyle çelişen çok detay var.

Söylediklerimde ne var ki bana küsüyorsun?