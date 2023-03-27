Günlük yaşamda özellikle yazılı iletişimlerde birçok sözcük hatalı bir şekilde kullanılmaktadır. Ne yazık ki sözcüğü de en sık yazım hatası yapılan kelimeler arasındadır. Bu yazımızda sizler için ne yazık ki nasıl yazılır, TDK ne yazıkki doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı gibi soruların cevaplarına yer verdik. Konuyla ilgili kafanızda soru işareti olan tüm bu soruların cevaplarına yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ne Yazık Ki Nasıl Yazılır?

Sözcüklerin yazılış ve okunuş biçimleriyle ilgili en doğru bilgiyi veren kaynak TDK sözlüğüdür. Günümüzde birçok kişi TDK sözlüğünden yazılış ve okunuş stilini merak ettikleri kelimeleri sorgulatmaktadır. Özellikle birleşik yazılan kelimelerde çok sık hataya düşmekteyiz. Ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması konusunda en sık merak edilen sözcüklerden biri ne yazık ki kelimesidir. Türk Dil Kurumuna göre ne yazık ki sözcüğünün doğru yazılışı şu şekildedir:

Ne yazık ki – doğru kullanım

Ne yazıkki – yanlış kullanım

TDK Ne Yazıkki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türk Dil Kurumuna göre ne yazık ki sözcüğü "üzülerek belirtelim ki" manasına gelmektedir. Bu kelimenin sonundaki ki eki bağlaç görevini üstlenmektedir. Bağlaçlar her zaman ayrı yazılmaktadır. TDK'ya göre ne yazık ki sözcüğünün doğru yazılışı "ne yazık ki" şeklinde olmalıdır. Bu sözcüğün ne yazıkki biçimindeki yazılışı yanlıştır. Ne yazık ki kelimesinin doğru yazımı ile ilgili birkaç örnek cümle kurmamız gerekirse: