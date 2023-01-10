Necati Cumalı Kimdir? Necati Cumalı Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

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Necati Cumalı Kimdir?

Necati Cumalı 1921 senesinde Yunanistan toprakları içinde yer alan Florina şehrinde dünyaya gelmiştir. İstanbul'da hayatını sürdüren yazar, 10 Ocak 2001 tarihinde yine bu şehirde hayata veda etmiştir. Lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi'nde alan Cuamlı, 1941 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1945-48 yılları arasında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde çalışmıştır. Sonraki süreçte ülkenin farklı bölgelerinde avukatlık ve redaktörlük grevlerinde bulunmuştur. Eşinin dışişlerinde çalışması nedeniyle 1963-1965 yılları arasında İsrail ve Paris'te yaşamıştır.

Necati Cumalı'nın ilk şiiri 1939 yılında yayınlanmıştır. Kendisi garip akımını benimsemiştir. 1940 kuşağı yazarlarından farklı olarak yalın şekilde lirik şiirler kaleme almıştır. Şiirlerinde sevinç, özlem ve sevgi gibi temaları işlemiştir. Bunun yanında şiirlerinde toplumsal sorunları işlediği de görülür.

Yazar, 1955 sonrasında roman, öykü ve tiyatro ile de ilgilenmeye başlamıştır. Şiirsel dili çok güçlü olduğundan bu alanlarda da çok başarılı olmuştur. Yazdığı roman ve öykülerde genellikle Ege Bölgesi'nde yaşayan kırsal kesim insanının sorunlarını ele almıştır.

Necati Cumalı Şiirleri ve Eserleri

Necati Cumalı çok sayıda eser kaleme almıştır. Yazarın ön plana çıkan öykü ve roman alanındaki eserleri aşağıda sıralanmıştır.

Tütün zamanı

Yağmurlar ve topraklar

Acı tütün

Ay büyürken uyuyamam

Necati Cumalı'nın bazı eserlerinin tiyatro ve sinemaya uyarlandığı da görülür. Bu eserlerden bazıları şunlardır:

Harbe Gidenin Şarkıları

Güneş Çizgisi

Kızılçullu Yolu

Güzel Aydınlık

Necati Cumalı'nın şiir alanındaki başarısı edebiyat alanına ilgi duyan herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Şairin öne çıkan eserlerinden kısa bir dörtlüğü aşağıda bulabilirsiniz.

Akan suyu severim ben

Işıldayan karı severim

Bir yeşil yaprak

Bir telli böcek