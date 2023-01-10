Necip Fazıl Kısakürek Kimdir? Necip Fazıl Kısakürek Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

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Necip Fazıl Kısakürek Kimdir?

Türk edebiyatına iz vurmuş çok sayıda yazar vardır. Fakat bunlar içinde Necip Fazıl Kısakürek'in rolü çok farklıdır. Büyük bir şair olmasının yanı sıra aynı zamanda roman ve oyun yazarı olan Kısakürek, edebiyatımızda iz bırakmayı başarmıştır.

Necip Fazıl Kısakürek, 1904 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kahramanmaraş'lı bir ailenin çocuğu olan yazarın babası meşhur bir hukukçu, annesi ile Giritli bir ailenin kızıdır. Ailenin tek çocuğu olan Necip Fazıl Kısakürek, bu ismi babasının dedesinden almıştır. Yaşamı zorluklar içinde geçen yazar, edebiyat tarihine damga vuracak çok sayıda esere imza atmıştır. Bu eserler günümüzde de edebiyatın direk taşı sayılabilecek niteliktedir.

Necip Fazıl Kısakürek Hayatı

Necip Fazıl Kısakürek, henüz Bahriye Mektebi'nde öğrenci iken şiirle ilgilenmeye başlamıştır. İstanbul işgal edildikten sonra ailesi ile birlikte Erzurum'a gelmiştir. 1934 senesinde büyük şairin hayatında büyük değişimler yaşanmıştır. Kısakürek bu dönemde Nakşi Şeyhi Abdülhakim Arvasi ile tanışmıştır. Şeyhten aldığı tasavvuf dersleri kendisinin şiir diline de yansımıştır. 1941 yılında Fatma Neslihan Balaban ile evlenen şairin bu evlilikten Ömer, Mehmet, Osman, Ayşe ve Zeynep isminde 5 çocuğu olmuştur.

Evlendikten 1 yıl sonra askerlik görevi için Erzurum'a giden Necip Fazıl Kısakürek, burada da yazmaya devam etmiştir. Bu dönemde genellikle siyasi içerikli şiirler yazan Necip Fazıl Kısakürek, bu nedenle tutuklandı ve Sultanahmet Cezaevi'ne gönderildi. Şair hayatının belli dönemlerinde yine şiirlerinden dolayı tutuklandı ve cezaevinde kalmıştır. Cezaevinde kaldığı dönemlerden biri de 1960 ihtilalidir. Basın affından yararlanarak tahliye edilen Necip Fazıl Kısakürek, Atatürk'e hakaretten tekrar tutuklandı. Bu sebeple yaklaşık 13 ay daha cezaevinde kaldı. Yaşamı boyunca sayısız esere imza atan Necip Fazıl Kısakürek 25 Mayıs 1983 tarihinde hayata veda etmiştir.

Necip Fazıl Kısakürek Şiirleri ve Eserleri

Necip Fazıl Kısakürek yaşamı boyunca çok sayıda eser kaleme almıştır. İlk kitabını henüz 17 yaşında iken yayınlamıştır. Bu kitapta yer alan şiirler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ders kitaplarına da eklenmiştir. Yazımızda tamamına yer veremeyeceğimiz çok sayıda eseri vardır. Bu eserler içinde öne çıkanlar aşağıda sıralanmıştır.

Çöle İnen Nur

Örümcek Ağı

Kaldırımlar

Ben ve Ötesi

Bir Adam Yaratmak

Çile

Son Devrin Din Mazlumları

Aynadaki Yalan

Türk edebiyatının en önemli şairlerinden olan Necip Fazıl Kısakürek eserlerinde daha çok tasavvuf, peygamber sevgisi ve toplumsal konular işlenmiştir. Özellikle "Çöle İnen Nur" kitabı Peygamber Efendimiz (S.A.V.)in hayatını anlattığı çok özel bir eserdir. Şairin tüm şiirlerinin yer aldığı "Çile" kitabı da geçmişten günümüze beğenilen eserler arasındadır. Şairin sözleri de günümüz tasavvuf anlayışına ışık tutar niteliktedir.