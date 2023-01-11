Necmettin Halil Onan Kimdir? Necmettin Halil Onan Şiirleri, Eserleri, Kitapları ve Edebi Kişiliği

Necmettin Halil Onan ülkemizdeki önemli sanatçılarımızdan biri olmasıyla, edebiyat düşkünlerinin merak ettiği kişilerden biri olmuştur. Şair, öğretmen, akademisyen ve edebiyat tarihçisi Necmettin Halil Onan, birçok alanda önümüze ışık açmıştır. Peki Çanakkale Savaşını konu edinen ''Dur yolcu! / Bilmeden gelip bastığın bu toprak /bir devrin battığı yerdir/ Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın/Bir vatan kalbinin attığı yerdir.'' dizelerinin sahibi olan Necmettin Halil Onan kimdir, Necmettin Halil Onan hangi şiir anlayışındadır, Necmettin Halil onan Sözleri ve eserleri nelerdir?

Necmettin Halil Onan kimdir?

1902 Çatalca doğumlu Necmettin Halil Onan, ortaöğrenimini Vefa Lisesi'nde tamamladı. 1919 yılında Darülfünun Edebiyat Fakültesinde açılan sınavı kazanarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu ve Cenap Şahabettin, Fuad Köprülü, Ferit Kam, Yusuf Şerif, Yahya Kemal, Hüseyin Daniş gibi edebiyatçıların öğrencisi oldu. İstanbul'un işgaliyle birlikte okulu geçici olarak kapatılan sanatçı, milli mücadeleye katılmak üzere Ankara'ya geçti. Ankara Talimatgahı'nda zabıt vekili görevinde bulundu ve Anadolu Ajansı Siyasi servisinde çalıştı. Milli mücadele bittikten sonra eğitimine devam etmek üzere İstanbul'a dönen sanatçı, burada eğitimini tamamladı. 1924 yılında mezun olan Necmettin Onan, bir süre sonra Anadolu Ajansı'nda tekrar çalışmaya başladı. Özel okullarda da görev alan sanatçı 1929 yılından itibaren İzmir, Adana ve Ankara illerinde pek çok lisede edebiyat öğretmenliği ve lise müdürlüğü yaptı. Bir süre de maarif müfettişliği yapan Necmettin Halil Onan, 1942-1946 yıllarında Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne Eski Türk Edebiyatı Profesörü olarak atandı ve 1959 yılına kadar profesör olarak dersler verdi. 18 Ağustos 1968 günü İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

Necmettin Halil Onan'ın edebi kişiliği nasıldır?

Sanatçı yazın yaşamına aruz ölçüsünde şiirler yazarak başlamıştır. Yazmış olduğu ilk şiirler dönemin Nedim Dergisi'nde yayınlandı. Bir süre sonra aruzu bırakıp hece ölçüsüyle şiirler yazmaya başlayan Necmettin Halil Onan, genellikle aşk, doğa ve ulusal duyguların yoğunlukta olduğu şiirler yazdı. Şiiirlerinde eğitimi sırasında öğrencisi olduğu Yahya Kemal Beyatlı'nın etkisi görülmektedir. Çanakkale Savaşı'nı konu edinen ''Bir Yolcuya'' adlı şiiri ünlenmesini sağlamıştır. Yazdığı tek roman olan ''İşleyen Yara'' adlı eseri 1932 yılında Vakit gazetesinde bölüm bölüm yayınlanmıştır.

Necmettin Halil Onan'ın şiirleri ve eserleri nelerdir?

İlk şiirleri Nedim dergisinde yayınlanmıştır. Aruzu bırakıp hece ölçüsünde şiirler yazmaya başladığında ise şiirleri Dergah ve Hayat dergilerinde yayımladı. Sanatçı daha sonra şiirlerini 1927'de ve 1933'de bastırdığı iki kitapta topladı.

Şiir kitapları:

Çakıl Taşları (1927)

Bir Yudum Daha (1933)

Romanları:

İşleyen Yara (Vakit gazetesinde tefrika edilmiştir.)

Kolejli Nereye (1977)

Araştırmaları:

İzahlı Divan Şiiri Antolojisi (1940, 1946)

Namık Kemal' in Talim-i Edebiyatı üzerine bir Risalesi (1950Leyla ve Mecnun (1956), Fuzuli'nin eserinin tenkidi