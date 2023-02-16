Nedamet Ne Demek? Nedamet Getirmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Nedamet ne demek diye merak ediyorsanız TDK sözlüğünden de aradığınız bilgiye ulaşabilirsiniz. TDK sözlüklerinde öz Türkçedeki kelimeler yer aldığı gibi yabancı kaynaklardan dilimize girmiş olan kelimelerin de anlamı bulunur. Nedamet cümle içinde kullanımı ve kökeni ile ilgili de çok sayıda makale karşınıza çıkacaktır. Kelimenin cümle içinde kullanımı, anlamı ile ilgili de sizlere fikir verecektir. Nedamet getirmek ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Nedamet Ne Demek?

Farklı dillerden dilimize girmiş çok sayıda kelime vardır. Arapça kökenli olup dilimize girmiş önemli kelimelerden biri de nedamet sözcüğüdür. Bu kelime her ne kadar günümüzde yaygın şekilde kullanılmasa da eski dönemlerde sıklıkla kullanılmıştır. Bahse konu kelime sıklıkla kullanılmadığı için bu kelimeyi ilk duyanlar kelimenin anlamını araştırmak isterler.

Nedamet, pişmanlık anlamına gelen bir kelimedir. Nedamet getirmek şeklinde de bu kelimenin cümle içinde kullanıldığını görebilirsiniz. Kullanılan bu kelime, cümlenin çok daha derin anlam taşıdığı yönünde karşı tarafa fikir verecektir.

Nedamet Cümle İçinde Kullanımı ve Kökeni

Nedamet kelimesi daha çok eski dönemde yazılan eserlerde kullanılmıştır. Divan edebiyatı şiir örneklerinde de bu kelimenin varlığı dikkat çeker. Nedamet sözcüğünün cümle içinde kullanımı kelimenin nasıl kullanılması gerektiği konusunda sizlere fikir verecektir. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.