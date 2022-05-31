Neden Sonuç Cümleleri - Sebep Sonuç Cümleleri Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Neden sonuç cümleleri, soru içerisinde kolaylıkla bulunabiliyor. Yine de öncesinde konuya hakim olmak büyük önem taşıyor. Bu nedenle de, sebep sonuç cümleleri örnekleri ve konu anlatımı hakkında bilinmesi gerekenleri sizin için derledik. Konu hakkında tüm detayları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Neden Sonuç Cümleleri Nelerdir?

Bir durumun ya da eylemin gerçekleşmesinin sebebini ve oluşturduğu sonucunu içerisinde barındıran cümleler, neden sonuç cümleleri olarak biliniyor. Türk Dil Kurumu bu konuyu şu şekilde açıklıyor:

Neden: Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka bir olay ya da durum, sebep

Sonuç: Bir olayın doğurmuş olduğu başka bir olay ya da durum, netice

Neden sonuç cümleleri içerisinde, yargıların bir arada kullanılmasına destek olan bazı sözcükler ve ekler bulunuyor. Bu ekler; için, -dığı için, -den, -dığından, -ince, çünkü, diye, ki olarak sıralanıyor. Bu tür ek ve sözcükler sayesinde soru içerisinde neden sonuç cümlelerini kolaylıkla bulabilirsiniz.

Sebep sonuç cümleleri, sıklıkla amaç sonuç cümleleri ile karıştırılıyor. Bu nedenle aralarındaki ayrımı çok iyi kavramak gerekiyor. Amaç sonuç cümlelerinde genellikle "amacıyla" sözcüğü kullanılıyor. Neden sonuç cümlelerinde ise amacıyla kelimesi kullanılmıyor. Ayrıca neden sonuç cümleleri soru içerisinde daha kolay bulabilmek için yargıya "niçin, neden, niye" gibi çeşitli sorular sorabilirsiniz. Cümle bu sorulara yanıt verebiliyor ise, neden sonuç cümlesi olduğunu anlayabilirsiniz.

Neden Sonuç Cümleleri Örnekleri Nelerdir?

Neden sonuç cümleleri 30 tane örneği sizler için derledik:

Çok düzenli çalıştığı için sınavda başarılı oldu.

Heyecandan eli ayağı titredi.

Açık alan çok sıcak olduğu için festivale gelmek istemedi.

Açlıktan kan şekeri düştüğünden bayıldı.

Onu yola getiremeyeceğimi anladığım için iletişimimi kestim.

Düzenli olarak spor yaptığından, sağlıklı bir vücuda sahip oldu.

Kemanının telleri yıprandığından, tellerini değiştirdi.

Canı acımış olacak ki, gizli gizli ağlıyordu.

Güneşe karşı alerjisi bulunduğundan dışarı çıkmak istemiyordu.

Diğer arabaya yol vermedim diye söylemediği laf kalmadı.

Uyuyakaldığı için işe gidemedi.

Desteğinden dolayı bu girişimi başarı ile tamamladım.

Sen geldiğin için güneş erkenden doğdu.

Hava karardığı için göz gözü görmez oldu.

Yaz geldiğinden karıncalar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Teyzemin kızı hızlı konuştuğu için ne dediğini tam olarak anlayamadım.

Bu kumaşı almam çünkü kaliteli gözükmüyor.

Bugün İstanbul, sen gelmediğin için ağladı.

İstediği oyuncak ona alındığı için çok mutlu oldu.

Yağmur yağdığı için yanına şemsiyesini aldı.

Zil çoktan çaldığı için derse girdi.

Annesi onunla gelmedi diye okula gitmedi.

O kitabı okuduğumdan sana öneriyorum.

Böyle konuştuğun için beni üzüyorsun.

Onu çağırmadığınızdan size küstü.

İnşaat yarım kaldı çünkü malzeme yetersiz geldi.

Kızdığı için doğru düşünemiyordu.

Sınav çok zor olduğu için istediği sonucu alamadı.

Uzun süredir işsiz olduğundan istediği arabayı elde edemedi.

Arkadaşım bana kazık attığı için kimseye güvenemiyorum.

Bazı durumlarda, yukarıda bahsettiğimiz ekler ve sözcükler kullanılmadan da neden sonuç cümlesi kurulabiliyor. Buna örnek olarak şunları sıralayabiliriz: