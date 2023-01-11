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Giriş Tarihi: 11.1.2023 12:26 Son Güncelleme: 11.1.2023 12:26

Nedim Kimdir? Divan Şairi Nedim Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı, Şiirleri ve Eserleri Neler ?

Nedim kimdir sorusuna cevap hazırlarken Divan edebiyatına atıfta bulunmalıyız. Bu atıf önem arz eder. Çünkü Nedim şiirleri ve eserleri belirtilen edebiyat dönemine aittir. Eserlerinde kendine özgü bir kalem geliştirmesi gözümüze çarpar. Böylece Nedim edebi kişiliği özerk bir yolda yürümenin nasıl olduğunu temsil eder. Bu yolun sonunda Nedim Ne tür şiir yazar yargısına varırız. Bu kapsamda kasideleri çok önemlidir. Aslında Nedim hangi dönemde yaşadı konusuna açıklık getirilse özgülüğü daha da anlaşılır.

Nedim Kimdir? Divan Şairi Nedim Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı, Şiirleri ve Eserleri Neler ?

Nedim kimdir hakkında, yeniliklerden kaçınmayan şair olarak bahsedebiliriz. Nedim Hangi dönemde yaşadı yargısından hareketle kendisinin önemli olduğu söylenebilir. Topkapı sarayı ile bağlantısı vardı ve Nedim şiirleri ve eserleri sarayda bilinirdi. Kendi belirlediği bir çizgide Nedim edebi kişiliği gözetilmelidir. Eğer bu şekilde gözetilmezse yapıtlarını içselleştirmek güç olabilir. Kendisi hakkında tüm olgular anlaşılırsa doğrudan Nedim Ne tür şiir yazar konusu da çözümlenecektir.

Nedim Kimdir?

Nedim'in kim olduğu konusunu Osmanlı devletinin var olduğu zaman ve Divan edebiyatı olduğu zamanla ele almak gerekir. Çünkü Medim bu dönemlerde yaşayan ünlü bir şairdir. Aslında tarih kitaplarında ünlü şair olma sıfatını Lale devrinde kazanıldığı yazmaktadır. Bu doğrultuda Nedim'in şair olduğunu vurgulamak mümkündür. Şairliğinden bahsetmek Nedim'in kim olduğundan bahsetmektir. Şiirlerinde kendine özgü bir anlatıma yer vermiştir. Bu sebeple, Nedim için dönemin ünlü şairlerinden diye bahsedilmiştir. Şairliğini icra ettiği dönemde Topkapı sarayına girme şansı olmuştur. Topkapı sarayında da şiirlerini yazmaya devam etmiştir. Ayrıca sarayda statüsü yüksek kişilere de şiir yazmıştır. Dolayısıyla Nedim yaşadığı dönemde şiirleriyle ün kazanmış bir şairdir.

Divan Şairi Nedim Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı, Şiirleri ve Eserleri Neler?

Divan şairi olan Nedim Lale devrinde yaşayan biridir. Dolayısıyla yaklaşık olarak 17.yy sonu ve18.yy başlarında yaşadığı söylenebilir. Yaşadığı dönemde kaside, gazel, koşma, murabba, müstezad gibi Divan edebiyatını temsil eden yazı türlerine ait eseri vardır. Eserlerinde kendine özgü bir anlam geliştirmiştir. Bu özgülüğü gerçekleştirirken de yeniliklerden asla kaçınmamıştır. Nedim, aşk ve zevk konularını eserlerinde sıkça yer vermiştir. En bilinen ve ünlü eseri Nedim Divanı'dır. Sahaifü'l – Ahbar ve Ayni Tarihi de bilinen eserlerindendir. Sahaifü'l – Ahbar eseri uzun yıllarını almıştır. Aslında bu eser Arapça dilinde yazılmış bir eserin Türkçe diline çevrilmiş halidir. Çevrilen eser yani Arapça dilinde yazılan eser Camiü'd-Düvel'dir.

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