Negatif sayılar rasyonel midir? Rasyonel sayılarda payda negatif olur mu?

Sayılar sıfırdan aşağı ise negatif, sıfırdan yukarı ise pozitif şekilde ifade edilmektedirler. Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır. Peki ya negatif sayılar rasyonel midir? Rasyonel sayılar kendi içlerinde birtakım kurallar barındırmaktadır. Her çeşit sayı rasyonel olmayabilir. Rasyonel olmayan sayıları da matematikçiler irrasyonel sayılar olarak adlandırmışlardır.

Negatif Sayılar Rasyonel Midir?



Temel anlamda rasyonel sayıların ne demek olduğunu bilen herkes bilir ki; her kesir aslında bir rasyonel sayıdır. Sıfırdan büyük olan rasyonel sayılara "pozitif rasyonel sayılar" denmektedir. Pozitif rasyonel sayılar Q+ işareti ile gösterilmektedirler. Sıfırdan küçük olan rasyonel sayılara ise aynı mantık ile "negatif rasyonel sayılar" denmektedir. Negatif rasyonel sayılar, Q- ile gösterilmektedirler. Negatif sayılar rasyonel midir? Dolayısıyla evet, negatif sayılar da birer rasyonel sayıdırlar.



Bir öğrenci, mutlaka rasyonel sayılar hakkında şu bilgilere hakim olmalıdır.

Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır.

Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.

Her kesir bir rasyonel sayıdır.

Rasyonel Sayılarda Payda Negatif Olur Mu?



Öncelikle, rasyonel sayılarda pay, payda ve kesir çizgisi nerededir bunları göstermekte fayda var.





Tabloda göründüğü üzere, payda, b harfi ile işaret edilmiş.



Rasyonel sayılarda paydanın negatif olduğu durumlar elbette mevcuttur. Payda bazen negatif, bazense pozitif olur. Bu sayılar rasyonel sayı kabul edilir çünkü rasyonel sayı tüm tam sayıları kapsar ve tam sayılar içerisinde negatif sayılar da mevcuttur. Aşağıya sizler için paydası negatif olan bir rasyonel sayı işlemi ekledik.