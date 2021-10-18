Negatif tam sayılar nedir, kaçtan başlar? – En küçük negatif  tam sayı nedir?

Matematiğin temel bilgilerinden olan tam sayılar, pozitif tam sayı ve negatif tam sayı olmak üzere iki alt başlıktan oluşan, kesirli ifade bulundurmayan sayılardır. Tam sayıların, matematiksel gösterimi Z harfidir. Pozitif tam sayı ve negatif tam sayı arasında olan 0 ise nötr olarak kabul edilir. Bir sayının pozitif tam sayı mı yoksa negatif tam sayı mı olduğunu ayırt etmek ise çok kolaydır. Sayı doğrusunda sıfırın sağında kalan ve önünde + ya da bir işaret bulundurmayan sayılar pozitif, sayı doğrusunda sıfırın solunda kalan ve önünde – işareti bulunduran sayılar negatif tam sayılardır. Bu sayıların matematikteki gösterim şekli ise pozitif tam sayılarda Z+, negatif tam sayılarda Z- şeklindedir.

NEGATİF TAM SAYILAR NEDİR?

Negatif tam sayılar, sayı doğrusunda sıfırın sol tarafında bulunan, kesirli yazılmayan sayılardır. Yani bir sayıya negatif tam sayı diyebilmemiz için sıfırdan küçük ve kesirsiz olması gerekmektedir. Önünde – işareti olmalıdır.

Negatif tam sayılar kümesi Z- şeklinde yazılır. Örneğin negatif tam sayılar: Z- = {-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, ……., –∞} şeklinde yazılmaktadır.

NEGATİF TAM SAYILAR KAÇTAN BAŞLAR?

Z- = {-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, …., -∞}

Sayı doğrusunda sıfırın sol tarafında bulunan sayıların negatif tam sayı olduğundan bahsetmiştik bundan yola çıkarak sıfırdan sonra, sol tarafta yer alan ilk sayı negatif tam sayılarında başlangıcı olan - 1'dir. Yani negatif tam sayılar -1'den başlar. Bu durum sayı doğrusunun sol tarafına doğru devam ederek –∞ kadar gider.

EN KÜÇÜK NEGATİF TAM SAYI NEDİR?

En küçük negatif tam sayı –∞'dur. Bu durum çoğu zaman akıllarda kargaşa oluşturulup, karıştırılsa da sayı doğrusunun solundaki sayıları ele almamızdan kaynaklı sola gidildikçe sayılar büyür, değerler küçülür. Yani 0 sayısından uzaklaşıldıkça sayılar küçülür. Bu durum pozitif tam sayıların tam tersidir. Pozitif tam sayıların başlangıcı olan 1 en küçük pozitif tam sayıyken, negatif tam sayıların başlangıcı olan -1 en büyük negatif tam sayıdır.