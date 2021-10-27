Negatif tam sayılar nelerdir? Negatif tam sayılar kaçtan başlar?

Negatif tam sayılar aslında karşıtlık durumunu ifade etmektedirler. Yani pozitif ileri demekken negatif geriye doğru gitmek demektir. Pozitif zeminin üzerini ifade ediyorken negatif zeminin altını ifade ediyordur. Negatif tam sayıları belirtmek için kullanılan işaret ise eksi işaretidir. Eksi işareti ise – şeklinde gösterilmektedir.

Negatif Tam Sayı Nedir?

Negatif tam sayı, sıfırdan küçük olan sayıdır. Eğer bir sayı 0'dan küçükse, biz bu sayıya "negatif tam sayı" deriz. Negatif tam sayılar – işareti ile gösterilir. Bu işaret "eksi" anlamına gelmektedir. Örnek olarak negatif tam sayılar hava durumlarında kullanılır. Mesela hava durumu sunucusu "hava sıfırın altında 3 derece" der. Ya da daha kısa yoldan "hava -3 derece" der. Burada anlatılmak istenen havanın 0'dan küçük, yani eksi, yani negatif olduğudur.

Negatif Tam Sayıları Kaçtan Başlar?

Negatif tam sayılar bilindiği üzere sıfırdan daha küçük olan sayılara denmektedir. Sıfırdan küçük olan sayılar ise -1 ile başlamaktadır. Yani -1 negatif tam sayıların başlangıcıdır. 0 sayısı ise ne negatif ne pozitiftir. Karıştırılmamalıdır.

Negatif Tam Sayılar Nelerdir?

Negatif tam sayılar, sıfırdan küçük olan bütün sayılardır. Örnek vermek gerekirse -1, -55, -1532, -12423, -2982372 gibi sayılar negatif tam sayıdırlar. Bir sayının negatif olması için sıfırdan küçük olması yeterlidir.

En Küçük Negatif Tam Sayı

Negatif sayılar, -1 sayısından uzaklaştıkça küçülmektedir. En büyük negatif tam sayı -1 olduğuna göre, tam sayılar da sınırsız olduklarına göre en küçük negatif tam sayı – sonsuzdur. "-∞" şeklinde de gösterilebilir.