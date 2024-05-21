Nehir Eş Anlamlısı Nedir? Nehirin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Nehir; büyük akarsulara verilmiş olan bir isimdir. Bu gibi tanımlamalar sayesinde coğrafi ve doğa olguları daha sağlıklı anlaşılabilmektedir. Nehirin eş anlamı olan sözcük Türk Dil Kurumu tarafından net bir biçimde ifade edilmiştir ve cümle içinde kullanımı örneklendirilmiştir. Bu tanımlamalar ve örneklendirmeler ile birlikte nehir eş anlamlısı olan sözcük de, kullanımı sırasında nehir kelimesi ile aynı anlamı taşımakta ve aynı amaca yönelmektedir. Eş anlamlı kelimeler veya anlamdaş kelimeler farklı yazılmaktadır fakat tamamen aynı anlamı taşımaktadır. Bu sayede bulundukları dilin zenginliğini artırmaktadırlar.

Nehir Eş Anlamlısı Nedir?

Nehir kelimesinin eş anlamlısı; ''ırmak'' sözcüğüdür. Nehir veya ırmaklar, genel olarak göllere, başka büyük akarsulara veya denizlere dökülmekte olan ve taşıdığı su mevcudiyetinin durumuna göre daha büyük akarsulardır. Irmakların veya eş anlamlısıyla ifade edilirse nehirlerin; bazı durumlarda tamamı ile kuruduğu veya başka sulara karışamadan yerin altında kaybolduğu yahut tamamen kuruduğu da bilinmektedir. Bu nedenle önemli bir doğa unsuru olan ırmak-nehir tarifleri oldukça mühimdir.

Nehirin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Nehirin eş anlamı olan sözcük hem halk nezninde hem de Türk Dil Kurumu'na göre ''ırmak'' olarak belirtilmiştir. Buna göre, ırmak sözcüğü, nehir sözcüğünün yerine en doğru şekilde kullanılabilmektedir ve hangi cümle içerisinde kullanılırsa kullanılsın, bu iki kelime aynı anlamı ifade edecektir.

Nehir Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

Nehir eş anlamlısının cümle içinde kullanımı şu şekildedir;

-İzlediğim belgeselin konusu, iklimden ötürü kurumuş ırmakların durumuyla ilgiliydi.