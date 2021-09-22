Nehir Eş Anlamlısı – Nehir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Anlamdaş (eş anlamlı kelimeler) Türkçe bulunan sayısız kelimeyi tür ve anlamca karşılayan, yedeği denilebilecek özellikteki sözcüklerdir. Eğitim - öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere Türkçe derslerinde konu olarak öğretilerek, gündelik yaşamda kullandıkları konuşma ve yazma dillerinde etkin olarak kullanmaları sağlanmaktadır. Öte yandan iş hayatı olsun günlük yaşamda olsun herhangi bir konuşmada veya yazılı metinde kelime tekrarına düşmeme anlatıma farklılık katmak amacıyla kullanılmakta ve önemli bir rol üstlenmektedir. Diğer taraftan kitap, dergi, haber, bulmaca, makale ve daha pek çok sayabileceğimiz yazılı kaynakları okurken denk geldiği Nehir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler Nehir eş anlamlısı nedir? sorusu üzerinde yoğun olarak bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını sürdürüyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile Nehir eş anlamlısı nedir? sorusu yanıtlarından detaylar ve konunun daha net anlaşılması bakımından örnekli açıklamaları şu şekilde;

NEHİR EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türkçe'de isim türünde kullanılan Nehir kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlı (anlamdaş) sözcüğü;

Irmak

olarak yer almaktadır.

Türk dilinde kurulan anlamlı ve kurallı herhangi bir cümlede kullanılan Nehir kelimesinin yerine yukarıda yazılı bulunan sözcüğün koyulması halinde anlam ve tür bakımından cümlede herhangi bir farklılık - değişiklik oluşturmayacaktır.

Bun konunun daha net olarak anlaşılabilmesi açısından Mehmet Kaplan'ın eserinde yer alan

"Bir nehre benzeyen tarihte hiçbir an tekrarlanmaz."

ifadesi örnek olarak gösterilebilir.

NEHİR NEDİR, NE DEMEK?

KİŞİ ADI