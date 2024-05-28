Nem Eş Anlamlısı Nedir? Nem Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Nem kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı oldukça sık karşılaşılan kelimelerdendir. Hatta nem kadar eş anlamı olan kelimenin de kullanımı olduğu görülebilir. Ancak her ikisini de kullanabilmek için ne anlama geldiklerini bilmek gerekir. Anlamı bilinerek kullanıldığında her iki kelime de doğru kabul edilir. Nem eş anlamışı nedir sorusunun tam yanıtını bilmek cümlelerde daha kolay kullanılabilmesine olanak tanır.

Nem Eş Anlamlısı Nedir?

Havada sıcaklık durumuna bağlı olarak meydana gelen su buharı nem olarak isimlendirilmektedir. Geçmişten günümüze kadar dildeki yerini koruyan kelime birçok atasözü ve deyim içerisinde de geçer. Mecazi olarak da kullanılabilen kelimelerdendir. Nem kelimesinin eş anlamlısı "rutubet" kelimesidir. Bu iki kelimeyi de aynı cümle için birbirinin yerine kullanmakta sakınca görülmez. "Islaklık kelimesi de nem ile aynı anlamlara gelse de genel olarak nem ve rutubet daha çok eş anlam taşır.

Nem Kelimesinin Eş Anlamının Cümlede Kullanımı

Nem ve rutubet kelimelerinin cümlede kullanıldıklarında aynı anlama gelmeleri ikisinin eş anlamlı olmasından kaynaklanır. Her ikisini de cümlelerde yer değiştirerek kullanmak anlamda daralma meydana getirmez. İkisi de son derece doğru kullanımlar olarak kabul edilir. Bu iki kelimenin de kullanımına örnek vermek gerekirse şunlar söylenebilir:

İlk baktığımız evde çok fazla nem oluşmuştu.