Nemesis Ne Demek? Mitolojide Nemesis Kimdir, Ne Tanrıçası?

Nemesis kelimesi Yunan inanışından geliyor. Antik Yunan döneminde Nemesis, bir Yunan tanrıçası olarak biliniyor. Günümüzde de nemesis kelime olarak şarkılarda karşılaşılıyor. Bu neden ile Nemesis'in hangi tanrıça olduğu, nasıl bir görevinin bulunduğu pek çok insan tarafından merak ediliyor. Peki, Nemesis nedir? Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detayları sizin için derledik.

Nemesis Ne Demek?

Eski Yunan döneminden gelen nemesis kelimesi; ceza veren, öç alan tanrıça anlamına geliyor. Bir diğer anlamı ise "kaçınılmaz" olarak biliniyor. Nemesis'in tapınağı Marathon'nun kuzeyinde yer alan Rhamnous şehrinde bulunduğu için Rhamnous'un tanrıçası olarak da anılıyor. Nemesis kelimesinin hak dağıtmak, üleştirmek gibi çeşitli anlamları da bulunuyor.

Nemesis Kimdir?

Nemesis Yunan mitolojisine göre, adaleti sağlamak amacı ile intikam almayı savunan, merhametsiz bir tanrıça olarak biliniyor. Antik Yunan inanışın göre, aşırı gurur ve bencilliğe düşen kişileri cezalandırıyor. Nemesis kindar bir yapıya sahip olduğu için yapılan hata ya da kötülüğün karşılığını mutlaka veriyor. Rhamnous'un tanrıçası lakabının yanı sıra adrasteia yani elinden kurtulunamayan olarak da anılıyor.

Nemesis Tasviri Nedir?

Nemesis, Yunan mitolojisine göre adalet ve intikam tanrıçası olarak biliniyor. Nyx'in yani gece tanrıçasının babasız dünyaya getirdiği bir tanrıça olarak yer alıyor. İnsanlara yaptığı kötülüklerin bedelini ödettiği için sembolleri arasında terazi, çark ve kılıç bulunuyor. Eski zamanlarda kanatlı ve güzel bir tanrıça olarak belirtilen Nemesis, sonraki zamanlarda ise korkunç, acımasız bir şekilde tasvir edilmeye başlanmıştır.

Bazı hikayelere göre Narcissus'u cezalandıran kişinin Nemesis olduğu söyleniyor. Bu nedenle bazen kıskançlık ve rekabet anlamları da yükleniyor. Bunların yanı sıra, Nemesis'in mutlu insanların mutluluğunu tarttığı da oluyordu. Nemesis'e göre her mutluluğun bir sınırı olmalıydı ve bu nedenle fazla mutluluğu alarak, mutsuz insanlara dağıtıyordu.