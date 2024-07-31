Nemrut Dağı Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Nemrut Dağı Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Muhteşem manzarası, tarihi dokusu ve görkemi ile Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında gelen Nemrut Dağı Milli Parkı ve Ören Yeri yerli ve yabancı turistlerin gözdesi. Nemrut Dağı Milli Parkı nerede, nasıl gidilir? sorusuna yanıt arayanlar için park Adıyaman iline bağlıdır ve ulaşımı kolaydır. Nemrut Dağı Milli Parkı yol tarifi ve giriş ücreti bilgileri ise ziyaretçilerin seyahat planlarını yaparken göz önünde bulundurmaları gereken önemli detaylardır.

Nemrut Dağı Milli Parkı'nın Tarihçesi

Nemrut Dağı Milli Parkı İbranice, Aramice ve Arapça karşılıkları bulunan Nemrud kelimesinden adını almıştır. İbranilerin kutsal kitabı Tekvin'de Nemrud'un Nuh peygamberin torunu ve Sümer kralı olduğu anlatılır. Güçlü bir avcı olduğu düşünülen Nemrud, İslami kaynaklarda İbrahim peygamberi ateşe attıran kral olarak geçer. Nemrut Krallığı'nın bu bahsi geçen Nemrud kralla bağlantısı olmadığı, sadece ismini aldığı sanılmaktadır.

M.Ö. I. yüzyılda Adıyaman ve çevresinde hüküm sürmüş Kommagene Krallığı'nın kralı I. Antiochus tarafından krallığının en yüksek dağına yaptırılan heykeller bugünkü Nemrut Dağı Ören Yeri'nin oluşmasını sağlamıştır. Bu görkemli anıtsal heykeller kralın tanrılara ve atalarına duyduğu minnettarlığı göstermek için yaptırılmıştır. Aynı zamanda kral I. Antiochus'un mezarı da buradır.

Tarihi ve kültürel önemi nedeniyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken Nemrut Dağı 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmış ve 1988 yılında milli park alanı ilan edilmiştir.

Nemrut Dağı Milli Parkı'nın Özellikleri

Gün doğumu ve gün batımı manzaraları ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan Nemrut Dağı Milli Parkı yalnızca tarihi değil aynı zamanda doğal güzellikleri ile de ünlüdür. Park birçok farklı flora ve fauna türüne ev sahipliği yapar. 2150 metre yükseklikte bulunan Nemrut Dağı'nın zirvesindeki devasa heykellerin kimi güneşin batışını kimi de doğuşunu selamlar. Heykellerle ilgili şaşırtıcı olan ise sadece başlardan ibaret olmadıkları. Aslında bu heykellerin vücutları da mevcutmuş ama zamanla yok olmuş.

Nemrut Dağı Milli Parkı Nerede

Nemrut Dağı Milli Parkı Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Adıyaman il sınırları içinde yer alır. Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 87 kilometre uzaklıkta bulunan bu milli parka Karadut Köyü üzerinden ulaşılabilir. Nemrut Dağı'nın büyüleyici güzelliğine doyamayanlar ve anıt mezar ile anıtsal heykelleri bir kez daha görmek isteyenler için yakınlarda kamp alanı bulunmasa da Adıyaman merkezde bulunan otellerde konaklamak mümkündür. Zira hem doğal hem de tarihi değeri olan bu güzelliği bir kez görmek ziyaretçilere yetmeyecektir.

Nemrut Dağı Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?

Nemrut Dağı Milli Parkı'na ulaşım Adıyaman şehir merkezinden yapılabilir. Adıyaman otogarından Kahta'ya giden otobüs seferleri bu ören yerine ulaşmak için kullanılabilir. Ayrıca özel araç ile de park kolayca ziyaret edilebilir. Yol boyunca yönlendirme tabelaları ziyaretçilere rehberlik edecektir.

Nemrut Dağı Milli Parkı Girişi Ücretli Mi?

Nemrut Dağı Milli Parkı bir ören yeri olduğu için buraya giriş ücretlidir. Güncel giriş ücreti sezona göre değişkenlik gösterebildiğinden söz konusu bilgileri Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ya da parkın resmi internet sitesinden öğrenilebilir.