Neptün gezegeni ile ilgili bilgiler - Neptün’ün özellikleri

Güneş sisteminde yer alan ve Dünya'ya en uzak gezegen Neptün gezegenidir. Yapı olarak Uranüs'e benzeyen bu gezegen bu gezegen olarak adlandırılmaktadır. Neptün atmosferinin yüzde 80'inini metan ve amonyak oluşturur. Bu gezegen Uranüs gezegeni gibi soğuk bir gezegendir. Güneşin en soğuk gezegeni olarak da anılan Neptün gezegeni hakkında merak edilenleri ise sizler için hazırladık.

Neptün uyduları

Neptün gezegeninin 14 tane uydusu bulunmaktadır. Bu uydu sayısı ile en çok uydusu bulunan 4 gezegenden biridir. Neptün'ün en büyük uydusu Triton'dur. Triton uydusu William Lassel tarafından keşfedilmiştir. Neptün'ün ikinci büyük uydusu ise Nereid uyuşudur. Bu uydu Güneş sisteminde yer aşan en eliptik uydudur. En iç kısımda yer alan uyduları ise Thalassa, Galatea, Naiad ve Despina'dır. Neptün gezegeninin en uzak uydusu ise Larissa'dır. Larissa uydusu 2004 yılında duyurulmuştur. Neptün'ün 14. Ve son uydusu S/2004 N 1 uydusudur. Bu uydu 15 Temmuz 2013 tarihinde keşfedilmiş ve kayıtlara alınmıştır.

Neptün özellikleri