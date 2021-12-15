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Giriş Tarihi: 15.12.2021 10:41 Son Güncelleme: 15.12.2021 10:41

Neptün gezegeni ile ilgili bilgiler - Neptün'ün özellikleri

Neptün gezegeni ile ilgili bilgiler - Neptün’ün özellikleri

Güneş sistemi ve gezegenler geçmişten bu yana bilim insanlarının merak konusu olmuştur. Yüzyıllar süren araştırmalar sonucunda güneş sisteminde 8 gezegen keşfedilmiştir. Bu gezegenlerden biri ise Neptün’dür. Pek çok kişinin merak ettiği ve hakkında araştırmalar yaptığı Neptün gezegeni Dünya’ya diğer gezegenlere göre daha uzaktır. Bu kapsamda Neptün gezegeni ile ilgili bilgiler - Neptün'ün özellikleri hakkında merak edilen her şeyi sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Güneş sisteminde yer alan ve Dünya'ya en uzak gezegen Neptün gezegenidir. Yapı olarak Uranüs'e benzeyen bu gezegen bu gezegen olarak adlandırılmaktadır. Neptün atmosferinin yüzde 80'inini metan ve amonyak oluşturur. Bu gezegen Uranüs gezegeni gibi soğuk bir gezegendir. Güneşin en soğuk gezegeni olarak da anılan Neptün gezegeni hakkında merak edilenleri ise sizler için hazırladık.

Neptün uyduları

Neptün gezegeninin 14 tane uydusu bulunmaktadır. Bu uydu sayısı ile en çok uydusu bulunan 4 gezegenden biridir. Neptün'ün en büyük uydusu Triton'dur. Triton uydusu William Lassel tarafından keşfedilmiştir. Neptün'ün ikinci büyük uydusu ise Nereid uyuşudur. Bu uydu Güneş sisteminde yer aşan en eliptik uydudur. En iç kısımda yer alan uyduları ise Thalassa, Galatea, Naiad ve Despina'dır. Neptün gezegeninin en uzak uydusu ise Larissa'dır. Larissa uydusu 2004 yılında duyurulmuştur. Neptün'ün 14. Ve son uydusu S/2004 N 1 uydusudur. Bu uydu 15 Temmuz 2013 tarihinde keşfedilmiş ve kayıtlara alınmıştır.

Neptün özellikleri

  • Güneş sisteminde dünyaya en uzak olan gezegenlerden biridir.
  • 14 tane uydusu bulunmaktadır. Bunların en büyüğü Triton ve Nereid uydularıdır. En uzak uydusu ise Larissa'dır. Son keşfedilen uydusunun ismi ise S/2004 N 1' uydusudur.
  • Neptün gezegeni güneşe en uzak gezegen olarak bilinir.
  • Neptün gezegeninde 1 yıl dünyada 165 yıla denk gelir.
  • Neptün gezegeninin ismi Roma mitolojisindeki deniz tanrısından gelir.
  • Halkası olan bir gezegendir. Zayıf 6 halkası bulunmaktadır.
  • Güneş sisteminde yer alan Neptün gezegeni dünyaya çok uzak olduğu için çıplak gözle görülmez.
  • Neptün gezegeninin keşfinin tahminen 1846 yılında yapıldığı ifade edilmektedir.
  • Kendi etrafındaki dönüşü çok hızlıdır.
  • Yüzey sıcaklığı -214 dereceyi bulur. Bu yüzden en soğuk gezegenlerden biridir. Uranüs gibi buz gezegen olarak da adlandırılır.
  • Yüzeyinde yaşam yoktur.
  • Atmosferinin yüzde 80'ini oluşturan elementler metan ve amonyak olarak ölçülmüştür.

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Neptün gezegeni ile ilgili bilgiler - Neptün'ün özellikleri
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