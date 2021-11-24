Neptün’ün kaç uydusu var? Neptün’ün uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

23 Eylül 1846 yılında keşfedilen bir gezegen olan Neptün matematiksel tahminlerle tespit edilen ilk ve tek gezegen olma özelliği taşımaktadır. Uranüs ile birlikte en soğuk iki gezen olma özelliğine sahip Neptün ile ilgili tüm merak edilenler…
Neptün'ün Uyduları
Neptün de uydusu bulunan gezegenler arasındadır. Toplamda 14 uyduya sahip olan gezegenin en büyük uydusu küresel şekle sahip olabilecek kadar kütleye sahip tek gök cismi olan, Triton'dur. Triton, diğer uydulara kıyasla ters yörüngeye sahip tek uydudur.
Neptün'ün isimleri
Neptün adını Roma deniz tanrısı olan Neptunus'tan almıştır. Neptün'ün rengi suyun renklerine benzediği için bu ismi almıştır.
Neptün'ün Özellikleri
- Neptün 5 ana halkadan oluşan bir sisteme sahiptir.
- Güneş sistemindeki 8.gezegendir.
- Bir gün 16 saat 6 dakika sürmektedir.
- Neptün, Güneş'ten ortalama 4.5 milyar km uzaktadır.
- Güneş etrafındaki bir turunu ise 164.79 yılda tamamlamaktadır.
- Katı yüzeye sahip değildir ve gezegeninin dış katmanı hidrojen ve helyumdan oluşmaktadır.
- İç katmanı ise su, amonyak ve metandan oluşmaktadır.
- Dünyadan 17 kat fazla kütleye sahiptir.
- Atmosferinin üst kısmında bulunan metan Neptün'e mavi görünüm vermektedir.
- Hareketli ve yoğun hava olayları yaşanan bir gezegendir.
- Oldukça hareketli fırtına sistemlerine sahiptir.
- Neptün troposferinin üst kısımları −221.4 °C sıcaklığa kadar düşer.
- Atmosfer basıncının 1 bar olduğu seviyede ise sıcaklık −201.15 °C'dir
- Neptün'ün 14 uydusu bulunmaktadır.
- Çıplak gözle görünmez.