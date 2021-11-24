Neptün’ün kaç uydusu var? Neptün’ün uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

23 Eylül 1846 yılında keşfedilen bir gezegen olan Neptün matematiksel tahminlerle tespit edilen ilk ve tek gezegen olma özelliği taşımaktadır. Uranüs ile birlikte en soğuk iki gezen olma özelliğine sahip Neptün ile ilgili tüm merak edilenler…

Neptün'ün Uyduları

Neptün de uydusu bulunan gezegenler arasındadır. Toplamda 14 uyduya sahip olan gezegenin en büyük uydusu küresel şekle sahip olabilecek kadar kütleye sahip tek gök cismi olan, Triton'dur. Triton, diğer uydulara kıyasla ters yörüngeye sahip tek uydudur.

Neptün'ün isimleri

Neptün adını Roma deniz tanrısı olan Neptunus'tan almıştır. Neptün'ün rengi suyun renklerine benzediği için bu ismi almıştır.

Neptün'ün Özellikleri