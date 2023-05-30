Nereden Sorusu Hangi Ögeyi Buldurur? Yükleme Sorulan Nereden Sorusunun Cevabı Hangi Ögeyi Verir?

Nereden sorusu hangi ögeyi buldurur veya nereden hangi öge için kullanılır, cümlenin ögeleri konusunda cevaplanacak bir sorudur. Cümle; bir duyguyu, düşünceyi, olayı anlatan sözcük veya sözcükler topluluğudur. Cümlede her sözcük ya da sözcük grubu bir görev üstlenir. Bu görevler sonucu cümlenin ögeleri ortaya çıkar. Bunlar arasında temel öge olan yükleme sorulan nereden sorusunun cevabı hangi öge için sorulur, baktığımızda dolaylı tümleç(yer tamlayıcısı) olduğunu görürüz.

Nereden Sorusu Hangi Ögeyi Buldurur?

Cümle ya da bir diğer ifadeyle tümce; bir düşünceyi, bir dileği, bir durumu, bir eylemi, bir haberi ya da bir duyguyu tam olarak anlatan, bir ya da birden çok sözcük ve sözcük grubundan oluşan anlatım birimidir. Cümle içindeki kullanılan sözcüklerin tek başına ya da diğer sözcüklerle grup oluşturduğunda yaptığı göreve öge denir. Ögeler cümledeki sözcüklerin hangi görevde kullanıldığını gösterir. Bu ögeleri sınıflandırdığımızda temel ögeler, yardımcı ögeler ve ara sözler olmak üzere üç alt başlıkta toplanmaktadır.

Temel ögeler, bir dilek ya da duyguyu söz veya yazıyla anlatmak için kullanılan en az iki ögedir. Bunlar yüklem ve öznedir. Cümlenin yardımcı öğeleri ise temel ögelere yardımcı olan ancak olmasa da cümlede yokluğu aranmayan ögelerdir. Bunlar: nesne(belirtili nesne, belirtisiz nesne), dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı), zarf tümleci (zarf tamlayıcısı) ve edat tümlecidir. Bunlar arasında ele alacağımız yardımcı öge dolaylı tümleçtir(yer tamlayıcısı).



Yükleme Sorulan Nereden Sorusunun Cevabı Hangi Ögeyi Verir?

Dolaylı tümleç diğer ögeler arasında yardımcı öge olarak bulunur. Dolaylı tümleç cümlede yaklaşma, bulunma, uzaklaşma bildiren, yüklemi yer anlamıyla tamamlayan ögedir. Yer tamlayıcısı olarak da bilinen dolaylı tümleç ismin hâl ekleri olan "-e, -de, -den" ekleriyle oluşan sözcük ya da sözcük gruplarıdır. Dolaylı tümleç ismin hâl ekleri kapsamında yükleme sorulan "kime, kimde, kimden; nereye, nerede, nereden; neye, neyde, neyden" gibi soruların bulunmasıyla bulunur. Dolaylı tümlece örnek verecek olursak:

Baş ucumdaki lambayı yakıp saate baktım.

(Neye baktım?) (yer tamlayıcısı)

Bu cümlede yükleme sorulan "neye" sorusuna cevap veren "saate" sözcüğü dolaylı tümleçtir.

Seninle evde konuşacağım.

(Nerede konuşacağım?) (dolaylı tümleç / yer tamlayıcısı

Bu cümlede yükleme sorulan "nerede" sorusuna cevap veren "evde" sözcüğü dolaylı tümleç görevindedir.

Evden gelen adam bizi nezaketle karşıladı.

( nereden gelen?) (dolaylı tümleç/yer tamlayıcısı)

Bu cümlede yükleme sorulan "nereden" sorusuna cevap veren "evden" sözcüğü dolaylı tümleç görevindedir.