Nereye Sorusu Hangi Ögeyi Buldurur? Yükleme Sorulan Neye ve Nereye Sorusunun Cevabı Hangi Ögeyi Verir?

Cümlenin ögeleri denilince akla gelen ilk öge cümlenin temel ögesi olan yüklem olsa gerek. Yükleme sorular yönelterek diğer ögeleri buluruz. Bu sorulardan biri de "nereye" sorusudur. Nereye sorusu hangi ögeyi buldurur, sorusuna tümleçlerden biri bulunur yanıtını verebiliriz. Nereye hangi öge bulmak için sorulur, dediğimizde üç tümleçten birini bulduğumuzu öğreniriz. Yükleme sorulan nereye sorusunun cevabı hangi öge dediğimizde tümleçlerden biri olan yer tamlayıcısı olduğunu öğreniriz.

Cümlenin Ögeleri Nedir?

Cümle; bir duyguyu, düşünceyi, olayı anlatan sözcük ya da sözcükler topluluğudur. Duygu, düşünce ya da olay anlatılırken cümlede her sözcük ya da sözcük grubunun bir görevi vardır. Bu görevler ile birlikte cümlenin ögeleri ortaya çıkar. Cümlenin ögelerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Yüklem

Özne (Açık Özne, Gizli Özne, Sözde Özne)

Nesne (Düz Tümleç) (Belirtili Nesne, Belirtisiz Nesne)

Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı)

Zarf Tümleci

Edat (İlgeç) Tümleci

Cümle Dışı Unsurlar

Her bir ögenin kendine özgü yükleme sorulan soruları vardır. Bu sorular "kim, ne, kime, neyi, kimi, kiminle, neyi, ne zaman, ne kadar, nereden, nasıl, niçin, neden, neyden, ne ile, ne için" şeklindedir.

Nereye Sorusu Hangi Ögeyi Buldurur?

Cümlede, eylemin anlamını çeşitli yönlerden tamamlayan ve herhangi bir ad durumunda bulunan sözcük, ilgeç alan ad ya da tamlamaya tümleç denir. Tümleçler 3 çeşittir. Bunlar:

Dolaylı Tümleç

Zarf Tümleci

Edat Tümleci

Eylemin anlamını tümleyken ve yönelme, kalma, çıkma durumlarından birinde bulunan tümlece dolaylı tümleç denir. "Nereye" sorusu dolaylı tümleci verir.

Yükleme Sorulan Neye ve Nereye Sorusunun Cevabı Hangi Ögeyi Verir?

Yüklem kurallı cümlelerin sonunda bulunur ve diğer ögeleri bulmak için yükleme sorular yönetilir. Bu sorulardan bazıları da "neye" ve "nereye" sorularıdır. Dolaylı tümleç; yüklemin anlamını yer, bulunma ve yönelme açısından tamamlayan ögedir. Genellikle -e, -de ve -den eklerinden birini alır ve yükleme sorulan "nereye, nerede, nereden; kime, kimde, kimden; neye, neyde ve neden" sorularının yanıtlarıdır. Cümle içinde "nereye" sorusuna cevap verecek dolaylı tümleç örneklerini şu şekilde verebiliriz: