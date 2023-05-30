Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Nereye Sorusu Hangi Ögeyi Buldurur? Yükleme Sorulan Neye ve Nereye Sorusunun Cevabı Hangi Ögeyi Verir?
Giriş Tarihi: 30.5.2023 09:22 Son Güncelleme: 30.5.2023 09:22

Nereye Sorusu Hangi Ögeyi Buldurur? Yükleme Sorulan Neye ve Nereye Sorusunun Cevabı Hangi Ögeyi Verir?

Türkçede cümle kurulurken her bir sözcüğün bir görevi olur. Görevlerini bulmak için sorular yönelttiğimiz bu kelimeler nereye sorusu hangi ögeyi buldurur, sorusunu akıllara getirir. Nereye hangi öge bulmak için sorulur, dediğimizde yükleme nereye sorusunu yöneltmemiz gerektiğini öğreniriz. Yükleme sorulan nereye sorusunun cevabı hangi öge, dediğimizde ise birçok cümlenin ögesi olduğunu öğreniriz. Nereye sorusunun hangi öge için sorulduğunu sizler için araştırdık.

Nereye Sorusu Hangi Ögeyi Buldurur? Yükleme Sorulan Neye ve Nereye Sorusunun Cevabı Hangi Ögeyi Verir?

Cümlenin ögeleri denilince akla gelen ilk öge cümlenin temel ögesi olan yüklem olsa gerek. Yükleme sorular yönelterek diğer ögeleri buluruz. Bu sorulardan biri de "nereye" sorusudur. Nereye sorusu hangi ögeyi buldurur, sorusuna tümleçlerden biri bulunur yanıtını verebiliriz. Nereye hangi öge bulmak için sorulur, dediğimizde üç tümleçten birini bulduğumuzu öğreniriz. Yükleme sorulan nereye sorusunun cevabı hangi öge dediğimizde tümleçlerden biri olan yer tamlayıcısı olduğunu öğreniriz.

Cümlenin Ögeleri Nedir?

Cümle; bir duyguyu, düşünceyi, olayı anlatan sözcük ya da sözcükler topluluğudur. Duygu, düşünce ya da olay anlatılırken cümlede her sözcük ya da sözcük grubunun bir görevi vardır. Bu görevler ile birlikte cümlenin ögeleri ortaya çıkar. Cümlenin ögelerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Yüklem
  • Özne (Açık Özne, Gizli Özne, Sözde Özne)
  • Nesne (Düz Tümleç) (Belirtili Nesne, Belirtisiz Nesne)
  • Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı)
  • Zarf Tümleci
  • Edat (İlgeç) Tümleci
  • Cümle Dışı Unsurlar

Her bir ögenin kendine özgü yükleme sorulan soruları vardır. Bu sorular "kim, ne, kime, neyi, kimi, kiminle, neyi, ne zaman, ne kadar, nereden, nasıl, niçin, neden, neyden, ne ile, ne için" şeklindedir.

Nereye Sorusu Hangi Ögeyi Buldurur?

Cümlede, eylemin anlamını çeşitli yönlerden tamamlayan ve herhangi bir ad durumunda bulunan sözcük, ilgeç alan ad ya da tamlamaya tümleç denir. Tümleçler 3 çeşittir. Bunlar:

  • Dolaylı Tümleç
  • Zarf Tümleci
  • Edat Tümleci

Eylemin anlamını tümleyken ve yönelme, kalma, çıkma durumlarından birinde bulunan tümlece dolaylı tümleç denir. "Nereye" sorusu dolaylı tümleci verir.

Yükleme Sorulan Neye ve Nereye Sorusunun Cevabı Hangi Ögeyi Verir?

Yüklem kurallı cümlelerin sonunda bulunur ve diğer ögeleri bulmak için yükleme sorular yönetilir. Bu sorulardan bazıları da "neye" ve "nereye" sorularıdır. Dolaylı tümleç; yüklemin anlamını yer, bulunma ve yönelme açısından tamamlayan ögedir. Genellikle -e, -de ve -den eklerinden birini alır ve yükleme sorulan "nereye, nerede, nereden; kime, kimde, kimden; neye, neyde ve neden" sorularının yanıtlarıdır. Cümle içinde "nereye" sorusuna cevap verecek dolaylı tümleç örneklerini şu şekilde verebiliriz:

  • Bizimkiler yarın Adana'ya gidecekler.
  • Paramı ve kitaplarımı çantama attım.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nereye Sorusu Hangi Ögeyi Buldurur? Yükleme Sorulan Neye ve Nereye Sorusunun Cevabı Hangi Ögeyi Verir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA