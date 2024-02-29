Nervür Nedir? Mimaride Nervür Ne Demek, Ne İşe Yarar?

Nervür kelimesini tıp alanında, dekorasyon konularında ve mimari alanlarda duymak mümkün. Bu terimin genel anlamı kullanıldığı alanlara göre bir takım farklılıklar gösterdiği için nervür nedir sorusunun genel yanıtlarının yanı sıra mimaride nervür ne demek, ne işe yarar bilmek genel kültürü geliştirmek adına faydalı olacaktır.

Nervür Nedir?

Bir yüzeyin üzerinde paralel şekilde, birbirine eşit aralıklarla çizgi şeklindeki çıkıntılara nervür ismi verilir. Nervür kelimesi Fransızca kökenli, sözlük karşılığında çıkıntılı, çizgi anlamlarını almaktadır. İnşaat sektöründen tıpa, mimariden dekorasyona hatta konfeksiyona kadar pek çok alanda kullanılan bir terimdir.

Mimaride Nervür Ne Demek, Ne İşe Yarar?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi eşit aralıklı çıkıntılardan oluşan yüzeylere nervür denmektedir. Mimari de ve inşaatta ağır yüzeylerin taşınma gücünü ve dayanıklılığını arttırmak için yapıya eşit aralıklarla konan ve çıkıntı oluşturan kirişlerdir. Yapılarda nervür, betonarme yüzeylerin taşıma kapasitesini arttırmaya, yapının ağırlık dengesinin eşit dağılımına yardımcı olmaktadır. Yine mimari ve inşaat alanında kullanılan demirlerde nervürlü olan tür de mevcuttur. Bu demirlerin yüzeyinde belirli ve eşit aralıklarla milimetrik çıkıntılar vardır. Bu çıkıntılar demirin malzemeyi daha iyi tutmasına yarar.