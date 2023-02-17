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Giriş Tarihi: 17.2.2023 12:27 Son Güncelleme: 17.2.2023 12:27

Neşeli Zıt Anlamlısı Nedir? Neşeli Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Bir kelimenin zıt anlamlısını bilmek o kelimenin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Yani kötüyü bilmeden iyinin anlamı çok da anlaşılamayabilir. Bazen bir şeylerin kavranması ya da anlaşılması için zıt anlamlı kelimelerin yeri büyük önem arz eder. Bu gibi durumlarda bir kelimenin kavratılması için zıt anlamlısından yola çıkılmalıdır.

Neşeli Zıt Anlamlısı Nedir? Neşeli Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Anlamı bilinmeyen bir kelimeyle karşılaşıldığında ya da birisine anlamını bilmediği bir kelimeyi anlatmamız gerektiğinde ilk başvurduğumuz yöntemlerden birisi zıt anlamlısından bahsetmek ve zıt anlamlısıyla birlikte olumsuz kelimeler kullanmak olur. Yani zıt anlamlı kelimeler hayatımızın her döneminde karşımıza çıkan ve bir şeyi açıklamada kolaylık sağlayan kelimelerdir. Bu yazımızda neşeli kelimesi ve zıt anlamlısına değineceğiz.

Neşeli Kelimesinin Anlamı Nedir?

Pozitif anlamlı bir sıfat olarak kullanılan neşeli kelimesi TDK'ye göre sevinçli, keyifli, şen anlamlarına gelmektedir.

Neşeli Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Neşeli kelimesinin anlamca karşıtına baktığımızda bu kelimenin olumsuz anlamına geleni olduğunu fark ederiz. Neşeli kelimesinin zıt anlamlısı '' üzgün'' kelimesidir.

Neşeli Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?

  • Her gittiği ortama pozitiflik yayan neşeli bir insandı.
  • Yüzünden hiç silinmeyen hüzün zamanında üzücü şeyler yaşadığının işaretiydi.
  • Barış sevgililer gününde ailesiyle olduğu için ayrı neşeliydi.
  • Ne kadar üzgün olsa da yaşayacakları için sabrediyor buna değer diyordu.

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Neşeli Zıt Anlamlısı Nedir? Neşeli Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri
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