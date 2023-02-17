Neşeli Zıt Anlamlısı Nedir? Neşeli Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Anlamı bilinmeyen bir kelimeyle karşılaşıldığında ya da birisine anlamını bilmediği bir kelimeyi anlatmamız gerektiğinde ilk başvurduğumuz yöntemlerden birisi zıt anlamlısından bahsetmek ve zıt anlamlısıyla birlikte olumsuz kelimeler kullanmak olur. Yani zıt anlamlı kelimeler hayatımızın her döneminde karşımıza çıkan ve bir şeyi açıklamada kolaylık sağlayan kelimelerdir. Bu yazımızda neşeli kelimesi ve zıt anlamlısına değineceğiz.

Neşeli Kelimesinin Anlamı Nedir?

Pozitif anlamlı bir sıfat olarak kullanılan neşeli kelimesi TDK'ye göre sevinçli, keyifli, şen anlamlarına gelmektedir.

Neşeli Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Neşeli kelimesinin anlamca karşıtına baktığımızda bu kelimenin olumsuz anlamına geleni olduğunu fark ederiz. Neşeli kelimesinin zıt anlamlısı '' üzgün'' kelimesidir.

Neşeli Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?