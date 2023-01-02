Nesib Ne Demek? Divan Edebiyatında Nesib Nedir, Nasıl Anlaşılır, Kasidenin Hangi Bölümüdür?

Nesib ne demek olduğu kaside ile ilgili olup, eski Türk Edebiyatını çağrıştıran bir kavramdır. Konuya nesib nedir ile bir sonuç aramaya çalışmak doğru ve yararlı olacaktır. Çünkü doğrudan Edebiyatta nesib ne demek sonucuna ulaşılacaktır. Eski Türk Edebiyatındaki işleyiş günümüze göre farklıdır. Dolayısıyla nesib nasıl anlaşılır hakkında ufak çaplı araştırma yapılmalıdır. Eskiden günümüzdeki gibi konuların temaları açık değildi. Bu sebeple Nesib bölümünde işlenen konular neler başlığına ihtiyaç duyulmuştur. Diğer ayırt edilmesi gereken Nesib teşbib farkı ne olduğudur.

Nesib Ne Demek?

Divan edebiyatında karşımıza birçok kavram çıkmaktadır. Divan edebiyatının dili ağır olduğu için bu kavramları anlamakta güçlük çekilebilir. Güçlük çekilen kavramların divan edebiyatında genel bir adı vardır. Edebiyat terimleri, divan edebiyatında bahsedilen sözcükleri niteleyen bir kavramdır. Örneğin naat, mestezat, musammat, med, beyit, kaside, uyak gibi kavramlar divan edebiyatını simgelen edebiyat terimleridir. Yazılan ya da yazılmayan her edebiyat teriminin farklı bir tanımı vardır. Nesib de divan edebiyatına ait bir edebiyat terimidir. Nesib edebiyat terimini ele alırken kaside ile ele almamız gerekir. Çünkü nesib kasidenin bir bölümünü kapsamaktadır. Bu bölüm ise kasidenin ilk giriş bölümüdür.

Divan Edebiyatında Nesib Nedir, Nasıl Anlaşılır, Kasidenin Hangi Bölümüdür?

Nesib edebiyat terimi divan edebiyatında karcımıza çıkan bir kavramdır. Bu sebeple divan edebiyatının özelliklerini taşır. Divan edebiyatında bir şiirin konusu başlık olarak verilmez. Nesib edebiyat terimi de tam olarak bunu anlatır. Eğer kasidenin ilk bölümünün konusu aşk ise o bölüme nesib denmektedir. Eğer kasidenin ilk bölümünde aşk anlatılmıyorsa o bölüme teşbib denir.