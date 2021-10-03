Nesil Eş Anlamlısı Nedir? Nesil Kelimesinin Eş Anlamlısı

Nesil kelimesinin tanımı, parçacık fiziğinde nesil veya aile temel taneciklerin oluşturduğu şubelerden her birine verilen ad olarak bilinmektedir. İçerisinde nesil kelimesini geçmiş olduğu bazı kalıplaşmış ifadeler ise aşağıdaki şekildeki gibi sıralanabilir:

Nesilden nesile kültür aktarımı

Nesli tükenmek üzere olan bazı canlılar

Yeni nesil fotoğraf makineleri

Nesil farkı

NESİL KELİMESİNİN ANLAMI

Nesil kelimesinin anlamı nedir? Bazen televizyonlarda bazen de internet ortamında dolaşırken ilk defa duyulan kelimeler her daim insanların ilgisini çekmektedir. Nesil kelimesi de dilimiz içerisinde sık bir şekilde karşımıza çıkan kelimeler arasında yerini almaktadır.

Nesil kelimesi, Arapça dilinden Türkçe diline geçmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre de nesil kelimesinin anlamı aşağıdaki şekildeki gibidir:

Hayvanlarda Döl

Kuşak

Nesil kelimesinin cümle içinde doğru kullanımına ait bazı örnekler ise aşağıdaki gibidir:

Her şeyde olduğu üzere her nesilden birkaç insan bu umumi mazhariyetin de üstüne çıkar.

Nesli tükenmek

Aslı nesli, nesilden nesile

NESİL EŞ ANLAMLISI

Kuşak

Öz Türkçe'ye ait bir kelime durumundaki kuşak, batın ve göbek anlamlarına gelir. Bu sözcük cümle içinde nesil kelimesinin yerine kullanılır.

Örnek Cümle:

Günümüz yaşamının en büyük sorunlarından birisi konumundaki kuşak çatışması, gün geçtikçe biraz daha artmaya devam ediyor.

Soy

Örnek Cümle

Küresel ısınmadan dolayı her yıl binlerce canlının soyu tükenmeye devam ediyor.

Sülale

Hem babamızın hem de annemizin soyundan gelmekte olan bireyler kuşak ya da sülale şeklinde nitelendirilir.

Örnek Cümle:

Düğün salonuna girdiğimiz zaman sülalemden pek çok kişi ile uzun süredir görüşmediğimizi fark ettim.

NESİL KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Nesil kelimesinin eş anlamlısı olan birçok kelime vardır. Bu kelimeler ise aşağıdaki şekildeki gibidir: