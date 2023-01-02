Nesir Nedir? Türk Edebiyatındaki Nesir Örnekleri ve Nazım İle Arasındaki Fark?

Nesir nedir, nesir ne demek sorusunun en basit yanıtı düzyazı sanatıdır oluyor. Peki nesir bu kadar basit midir? Nesir denildiğinde ilk akla gelen kavramlardan olan nazım nedir, nazım ve nesir arasındaki fark nedir? Nesir denildiğinde ilk akla gelen şeylerden bir başkası da edebiyatta nesir örnekleri oluyor. Peki nesir örnekleri nelerdir? Mensur farkı nedir? Nesir ile tüm bu sorular sizin de aklınıza takılıyorsa yanıtı yazımızda!

Nesir Nedir, Nazım ve Nesir Arasındaki Fark Nedir, Mensur Farkı Nedir?

Nesir düzyazı sanatıdır. Türkçedeki herhangi bir dil kuralına asla bağlı olmadan yani hiçbir ölçüye, kalıba takılmadan düz yazı yazma sanatıdır. Nesirdeki amaç düşünceleri veya duyguları açık, doğru bir şekilde ifade etmektir. Bir başka edebiyat terimi olarak nazım ise musarra (aynı kafiyede olan) bir beyitle başlayan kıtaya verilen isimdir. İkisi arasındaki en belirgin fark nazım genel olarak tüm şiir türlerini kapsarken, nesir ise edebiyatın şiir dışında kalan tüm biçimlerini kapsar. Yani tiyatro, roman, deneme ve öykü gibi türleri kapsar. Mensur ile nesir arasında ise bir fark yoktur çünkü nesir ve mensur aslında aynı anlamdadır.

Edebiyatımızdaki Nesir Örnekleri Nelerdir?

Edebiyatımızda önemli bir yeri olan nesir yazı türünün birçok örneği de bulunmaktadır. Peki nesir örnekleri nelerdir? Seydi Ali Reis'in 16. yüzyılda yazdığı Mir'atü'l-Memalik adlı gezi yazısı ve Kitabü'l Muhit adlı coğrafya kitabı, Sehi Bey'in Heşt Behişt adlı şuara tezkiresi, Aşıkpaşazade'nin Tevarih-i Al-i Osman'ı ve Mercimek Ahmed'in Kabusname tercümesi edebiyatımızdaki düz yazı örneklerindendir.