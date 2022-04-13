Nesne Nedir? Belirtisiz Ve Belirtili Nesne Ne Demek?

Nesne, dil bilgisi kurallarına göre cümlenin öğeleri arasında yer almaktadır. Belirti nesne be belirtisiz nesne olmak üzere iki farklı durumda incelenmektedir. Bu da akıllara belirtili nesne nedir? Belirtisiz nesne nedir? sorularını getirmektedir. Cümlenin yan öğelerinden biri olan nesne öğesi cümle içinde eylemi gerçekleştiren kişiyi ifade etmektedir. Nesne öğesi ile ilgili daha detaylı bilgi ve cümle içinde kullanımlarına ilişkin örneklere ulaşmak için yazımızın devamını okumaya devam edebilirsiniz.

Nesne Nedir?

Nesne kelime yapısı olarak bir ad olup sözlük anlamı, bir ağırlığı, rengi ve maddesi olan cansız bir varlık olarak ifade edilmektedir. Fakat nesne sözcük anlamından farklı olarak bir dil bilgisi terimi olarak da kullanılmaktadır. Dil bilgisi terimi olan nesne anlam bakımından cümle içinde bir eylemi ifade eden, belirtme durumumdaki kelimedir. Bu bir cümle ile açıklayacak olursak şu şekildedir;

"Her gün verilen okul ödevlerini yaparım."

Yukarıda verilen bu cümlede nesne olan öge 'okul ödevlerini' kısmıdır. Cümle içindeki nesneyi bulmak için yükleme "neyi, kimi, nereyi" soruları sorulur. Soruya cevap veren kelime bize cümlenin ögesi olan nesne öğesini belirtmektedir.

Belirtisiz ve Belirtili Nesne Nedir?

Cümlenin öğelerinden biri olan nesne kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar belirtili nesne ve belirtisiz nesnedir. Belirtili nesne nedir? Belirtisiz nesne nedir? soruları nesne öğesi ile ilgili sorulan sorular arasında yer almaktadır.

Belirtili nesne, eyleme neyi, kimi, nereyi sorularından en az birini sorduğumuzda bize cevap veren kelimedir. Bu kelime ya da kelime öbeği genellikle belirtme -i hal ekini almış olur. Yani belirtme -i hal eki alan her kelime bize belirtili nesne öğesini vermektedir.

Belirtisiz nesne ise belirtme hal ekini (-i) almayan sözcüklerdir. Belirtisiz nesnede kelime cümle içinde yine bir eylemi belli eder ve işten etkilenen konumdadır. Belirtili ve belirtisiz nesne örneklerine bakacak olursak şu şekildedir:

Bozulan fırınımı yaptırmak için servise gönderdim.

Yukarıda verilen cümlede yükleme neyi? sorusu sorulduğunda verdiği cevap 'fırınımı' kelimesidir. Burada belirtili nesne hal eki de bulunan 'fırınımı' sözcüğüdür. Diğer belirtili nesne örnekleri ise şu şekildedir;

Bugün okuldan gelince köpeğimi gezdirdi.

Belirtili nesne

En sevdiğim bardağımı yere düşürdüm.

Belirtili nesne

Dışarıda yağan yağmurun sesini hüzünlü bir şekilde dinliyordu.

Belirtili nesne

Belirtisiz nesne örneklerine bakacak olursak şu şekildedir;

Hediye olarak sevgilime çiçek aldım.

Verilen bu cümlenin yüklemi 'aldım' sözcüğüdür. Alma eyleminden etkilenen sözcük ise çiçektir ve 'çiçek' sözcüğü burada belirtisiz nesne konumundadır.

Manava hazırlaması için on kilo domates siparişi verdim.

Belirtisiz nesne

Kızıma doğum günü hediyesi olarak oyuncak ayı aldım.

Belirtisiz nesne

Her sabah spor yaparım.

Belirtisiz nesne