Netherlands Neresi? Netherlands Hangi Ülkedir, Diğer Adı Ne?

Sahip olduğu doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla tanınan Netherlands, farklı yönetim şekli ile şaşırtan ve müthiş manzaraları, yel değirmenleri, su yolları, çiçek tarlaları ayrıca festivalleri ile görülmeye değer bir ülkedir. Okyanus kıyısında bulunan ve kültürel bir kavşak konumunda olan bu özgürlükler ülkesinin diğer adı ne sualine yanıt verildiğinde, Neterlands hangi ülke ve Netherlands sorularına da yanıt verilmektedir.

Netherlands Neresidir?

İngilizce adı Netherlands olan ülkenin adı herkesçe bilindiği üzere Hollanda'dır. Avrupa'nın batısında yer alan ve Batı Avrupa'nın en düz ülkelerinden biri olan Hollanda'nın kuzey ve batısı Kuzey Denizi'yle çevrilidir. Yalnızca iki komşusu bulunan ülkenin doğusunda Almanya, güneyinde Belçika bulunmaktadır. Ülke, özellikle su yolları ve köyleriyle ünlüdür. Hollanda ismi genellikle Netherlands ile eş anlamlı olarak kullanılır ve İngilizce olan bu isim ülkenin dünyada kullanılan resmi adıdır.

Hollanda'nın Tarihi

Günümüzde Hollanda'nın sahip olduğu topraklarda ilk çağlarda Cermen ve Kelt kabileleri hüküm sürüyordu. Tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla geçinen bu kabilelerden sonra M.Ö. I. yüzyılda bölge Roma İmparatorluğu'nu egemenliği altına girdi. Orta Çağ'da Roma İmparatorluğunun zayıflamasıyla bölge küçük prenslikler, dukalıklar ve kontluklar halinde yönetildi. Hollanda bu dönemde tarım, ticaret ve balıkçılıkla gelişti.

XVI. yüzyılda ise Hollanda Habsburg İmparatorluğu'nun bir parçası olarak İspanya Kralı II. Felipe'nin egemenliği altına girdi. Ancak dini ve siyasi baskılara karşı ayaklanan Hollandalılar, 1568 yılında Seksen Yıl Savaşı'nı başlattı ve Hollanda'nın bağımsızlık mücadelesi olarak bilinen savaş 1648 yılında Westphalia Antlaşması ile sonuçlandı. Böylece Hollanda bağımsızlığını kazandı.

XVII. yüzyılda Hollanda için Altın Çağ olarak bilinen dönem başladı. Denizcilik ve ticarette dünya lideri olan Hollanda, Doğu Hindistan ve Batı Hindistan Şirketleri aracılığıyla geniş bir sömürge imparatorluğu kurdu. Bu dönemde bilim, sanat ve kültürde büyük gelişmeler yaşandı. XVIII. yüzyılda Fransız Devrimi'nin etkisiyle Hollanda, Fransızlar tarafından işgal edildi ve Batavian Cumhuriyeti kuruldu. Napolyon Savaşları sırasında Hollanda, Fransız İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. 1815'te Napolyon'un yenilgisinden sonra, Viyana Kongresi ile Hollanda Krallığı kuruldu ve bugünkü Belçika, Hollanda'nın bir parçası haline geldi. Ancak 1830'da Belçika bağımsızlığını kazandı.

XX. yüzyılda I. Dünya Savaşında tarafsız kalan Hollanda II. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından işgal edildi. Hollanda savaşın ardından toparlanarak Avrupa'nın yeniden inşasında önemli bir rol oynadı.

Hollanda'nın Özellikleri

Hollanda coğrafi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkaran bir ülkedir. Ülkenin en şaşırtıcı özelliği deniz seviyesinin altında olan topraklarıdır. Tarım ve hayvancılığa çok önem verilen Hollanda'da deniz suları tarihi su kanalları ve setlerle kontrol altına alınarak deniz doldurulmuş ve yeni tarım arazileri elde edilmiştir.

Hollanda Avrupa'nın en büyük çiçek üreticisi olarak bilinir ve özellikle lale tarlalarıyla ünlüdür. Lalelerin Osmanlı İmparatorluğundan ithal edildiği söylenir. Ülkenin çiçek tarlaları her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği çiçek festivalleriyle dünyaya gösterilir.

Dünyanın en uzun boylu insanlarının yaşadığı ülke olarak anılan Hollanda tahta terlikleri ve bisikletleri de ile ünlüdür.

Anayasal monarşi ile yönetilen Hollanda eyaletlere ayrılmış bir ülkedir ve 17 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Ülke II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerinden biri olmuş ve dünya çapında insan hakları, hukuk devleti ve demokrasi gibi konularda önemli bir savunucu haline gelmiştir. Bugün Hollanda zengin bir kültürel mirasa sahip, demokratik ve ileri bir ülke olarak dünya sahnesinde yer almaktadır. Güçlü ekonomisi olan ülke tarım, ticaret, finans ve teknoloji alanlarında gelişmiştir.

Hollanda'da Görülmesi Gereken Yerler

Hollanda, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle dolu bir ülkedir. Başkent Amsterdam, Van Gogh Müzesi, Rijksmuseum ve Anne Frank Evi gibi birçok ünlü müzeye ev sahipliği yapar. Ayrıca Zaanse Schans yel değirmenleri, Keukenhof Bahçeleri ve Kinderdijk köyü gibi doğal ve tarihi güzelliklere sahip yerler de ziyaret edilmesi gereken noktalardır.