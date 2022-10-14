NEÜ 8’inciliğe yükseldi

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'DE İLK 10, DÜNYADA İLK 500 ÜNİVERSİTE İÇİNDE YER ALMAK"

Araştırma, eğitim kalitesi, bilimsel yayıncılık, uluslararasılaşma, üniversite-toplum-sanayi iş birliklerine önem verdiklerini, yapılan yatırım ve desteklerin meyvelerini almaya başladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Cem Zorlu, "Akademik performansın artması, sıralamalarda daha üst konumlara ulaşmak adına çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Hedefimiz, Türkiye'de ilk 10, dünyada ise ilk 500 üniversite arasında yer almak. Açıklanan bu listeye göre Türkiye'deki devlet üniversiteleri içerisinde ilk 10'da yer aldığımızı görüyoruz. Geçen yıl 33. sırada yer aldığımız listede bu yıl 25 sıra birden yükselerek 8. Sırada yer aldık. Tabi bu başarının diğer ranking listelerinde de kaydedilmesi, başarımızın tescillenmesi anlamına gelecek. İnşallah o günleri de çok yakında ulaşarak hedefimizi gerçekleştirdiğimizi hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.