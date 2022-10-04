Nevbet kelimesi, eski Türk devletini anlatan kaynaklarda sıkça geçen bir kelimedir. Çünkü hükümdarlık alameti olarak karşımıza çıkan önemli bir gelenektir. Bu geleneğin ne anlama geldiği ve eski Türk insanları için ne ifade ettiği geleneklerini araştıran kişiler tarafından oldukça merak edilir. Bu nedenle biz de sizler için nevbet nedir, hükümdarlık alameti olarak nevbet ne demek, ne anlama gelir ve nevbet çaldırmak nedir sorularını araştırdık yanıtlarını bu yazımızda derledik.

Nevbet Nedir?

Nevbet kelimesi farklı dillerde farklı anlamlara gelmektedir.

Türkçe olarak "Nöbet" anlamına gelmektedir. Ayrıca "dönüş ve sıra" anlamlarına gelebilir.

Osmanlı Türkçesinde yine "nöbet, sıra ve sıra ile görüşülen iş" şeklindedir. Buna ek olarak "askeri mızıka takımının hükümdarının sarayı ya da otağı önünde davulla icra ettiği müzik" anlamı da kaynaklarda yer alır.

Kırım Tatarcasında nevbet kelimesinin anlamı yine "nöbet" olarak karşımıza çıkar.

Türk devletlerinde nevbet genellikle "askeri mızıka takımının hükümdarının sarayı ya da otağı önünde davulla icra ettiği müzik" anlamı ile kullanır.

Hükümdarlık Alameti Olarak Nevbet Ne Demek?

Türk Devletlerinde nevbet, hunlar ve Göktürkler'den itibaren bir hakimiyet alameti olarak benimsenmiş ve bu gelenek Osmanlılar'a kadar sürmüştür. Nevbet aleti olan davul Türk devletinde hakimiyet sembolüydü. Bu nedenle Türk Devletlerinde tahta çıkan kişilere kurt başlı bir sancak ve davul verilirdi. Ayrıca nevbet bi savaş alameti olarak da bilinirdi. Savaşlardan önce nevbet çalınması bir savaşın başlayacağı anlamına gelirdi.

Nevbet Çaldırmak Ne Anlama Gelir?

Nevbet çaldırmak, hükümdarların konakladığı otağlarda ya da sarayda namaz saatlerini bildirmek adına davul çaldırması anlamına gelir. Türk Devletlerinde bir gelenek olan nevbet, askerler tarafından oluşturulan bir grup kişi tarafından çalınır.