Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Nevşehir İlçeleri: Nevşehir İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
Giriş Tarihi: 12.4.2022 10:31 Son Güncelleme: 12.4.2022 10:31

Nevşehir İlçeleri: Nevşehir İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Nevşehir İlçeleri: Nevşehir İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Nevşehir ilçeleri ve merkezi turizm açısından en önemli şehirler arasında yer alır. Her ilçesinde farklı bir gezilecek yer bulunması Nevşehir’i oldukça popüler hale getiriyor. İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Nevşehir yerli ve yabancı birçok turiste ev sahipliği yapıyor. Tarihi ve doğal güzellikleri ile ilgileri üzerine çeken Nevşehir özellikle turizm değeri yüksek ilçeleri ile öne çıkar. Nevşehir ilçeleri ve nüfus özellikleri hakkında her detayı yazımızda bulabilirsiniz.

Nevşehir İç Anadolu Bölgesi'nin incisi olarak görülen şehirler arasında yer alıyor. Birçok şehir ile komşu olan Nevşehir özellikle yaz aylarında çok kalabalık bir şehir haline geliyor. Nevşehir Aksaray, Kırşehir, Kayseri, Niğde ve Yozgat ile komşuluğu bulunur. Bu iller ile arasındaki mesafe de kısa denilebilecek düzeydedir. Güzel Atlar Diyarı olarak bilinen Kapadokya'nın da önemli bir parçasıdır.

Nevşehir İlçeleri

Yeraltı şehirleri, peribacaları ve müzeleri ile son derece ilgi çekici bir şehir olan Nevşehir ilçeleriyle de dikkati çeker. Genelde gezilecek turistik alanlar ilçelere yayılmış durumdadır. Merkezi kalabalık olsa da turizm dolayısı ile ilçeler de son derece aktif bir nüfusa sahiptir. 8 tane ilçesi olan şehrin her yeri farklı güzellikleri ile öne çıkar. Bu da Nevşehir ilinin nüfusu yoğunun artış göstermesine neden olur.

Nevşehir'in İlçeleri

Nevşehir ilçeleri merkeze yakın şekilde konumlanmıştır. Özel araçlarla ya da toplu taşıma araçları ile kısa sürede bu ilçelere ulaşmak mümkün olabiliyor. Nevşehir ilçelerinin isimlerini şu şekilde sıralamak mümkün olabilir:

  • Merkez
  • Ürgüp
  • Avanos
  • Gülşehir
  • Derinkuyu
  • Acıgöl
  • Kozaklı
  • Hacıbektaş

İlçeleri içerisinde en kalabalık olan yer Merkez ilçedir.

Nevşehir Merkez İlçeleri

Nevşehir merkezi olarak bilinen yer Merkez ilçe olarak isimlendirilir. Burada toplam nüfus, kadın ve erkek nüfus miktarı diğer ilçelere göre bir hayli fazladır. Merkez daha çok kurumların ve alışveriş merkezlerinin yoğunlaştığı bir yerdir. Gezilecek yerler olsa da ilçelere olan ilgi daha fazladır.

Turizm açısından özellikle Ürgüp ve Avanos gibi ilçeler son derece merak edilir. Şarabı ve seramikleri ile çok meşhur olan Nevşehir, nüfusu her geçen gün biraz daha artış gösteren şehirler arasında bulunuyor.

Nevşehir İlçeler Haritası

Antik adı Nissa olan Nevşehir'in ilçelerinin yerini harita üzerinde çok daha rahat incelemek mümkündür. Şehrin yüzölçümü 5485 kilometrekaredir.

Nevşehir İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Nevşehir'in en kalabalık ilçesi Merkez ilçesidir. En az nüfusa sahip olan yeri ise Hacıbektaş ilçesidir. Nüfusun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:

Nevşehir İlçeleri

Toplam Nüfus

Erkek Nüfus

Kadın Nüfus

Merkez

153.117

75.295

77.822

Ürgüp

36.361

17.847

18.514

Avanos

33.047

16.417

16.630

Gülşehir

21.504

10.502

11.002

Derinkuyu

20.786

10.486

10.300

Acıgöl

19.211

9.830

9.381

Kozaklı

13.044

6.504

6.540

Hacıbektaş

10.933

5.308

5.625

ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir İlçeleri: Nevşehir İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA