Nevşehir İlçeleri: Nevşehir İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Nevşehir İç Anadolu Bölgesi'nin incisi olarak görülen şehirler arasında yer alıyor. Birçok şehir ile komşu olan Nevşehir özellikle yaz aylarında çok kalabalık bir şehir haline geliyor. Nevşehir Aksaray, Kırşehir, Kayseri, Niğde ve Yozgat ile komşuluğu bulunur. Bu iller ile arasındaki mesafe de kısa denilebilecek düzeydedir. Güzel Atlar Diyarı olarak bilinen Kapadokya'nın da önemli bir parçasıdır.

Nevşehir İlçeleri

Yeraltı şehirleri, peribacaları ve müzeleri ile son derece ilgi çekici bir şehir olan Nevşehir ilçeleriyle de dikkati çeker. Genelde gezilecek turistik alanlar ilçelere yayılmış durumdadır. Merkezi kalabalık olsa da turizm dolayısı ile ilçeler de son derece aktif bir nüfusa sahiptir. 8 tane ilçesi olan şehrin her yeri farklı güzellikleri ile öne çıkar. Bu da Nevşehir ilinin nüfusu yoğunun artış göstermesine neden olur.

Nevşehir'in İlçeleri

Nevşehir ilçeleri merkeze yakın şekilde konumlanmıştır. Özel araçlarla ya da toplu taşıma araçları ile kısa sürede bu ilçelere ulaşmak mümkün olabiliyor. Nevşehir ilçelerinin isimlerini şu şekilde sıralamak mümkün olabilir:

Merkez

Ürgüp

Avanos

Gülşehir

Derinkuyu

Acıgöl

Kozaklı

Hacıbektaş

İlçeleri içerisinde en kalabalık olan yer Merkez ilçedir.

Nevşehir Merkez İlçeleri

Nevşehir merkezi olarak bilinen yer Merkez ilçe olarak isimlendirilir. Burada toplam nüfus, kadın ve erkek nüfus miktarı diğer ilçelere göre bir hayli fazladır. Merkez daha çok kurumların ve alışveriş merkezlerinin yoğunlaştığı bir yerdir. Gezilecek yerler olsa da ilçelere olan ilgi daha fazladır.

Turizm açısından özellikle Ürgüp ve Avanos gibi ilçeler son derece merak edilir. Şarabı ve seramikleri ile çok meşhur olan Nevşehir, nüfusu her geçen gün biraz daha artış gösteren şehirler arasında bulunuyor.

Nevşehir İlçeler Haritası

Antik adı Nissa olan Nevşehir'in ilçelerinin yerini harita üzerinde çok daha rahat incelemek mümkündür. Şehrin yüzölçümü 5485 kilometrekaredir.

Nevşehir İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Nevşehir'in en kalabalık ilçesi Merkez ilçesidir. En az nüfusa sahip olan yeri ise Hacıbektaş ilçesidir. Nüfusun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir: