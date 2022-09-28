Nevşehir Kayseri Arası Kaç Km? Otobüsle, Özel Araçla Nevşehir Kayseri Kaç Kilometre ve Kaç Saat?

Nevşehir'den Kayseri'ye gitmek isteyen kişilerin mutlaka yol güzergahı konusunda bilgi edinmesi gerekir. Hem süre hem de mesafe olarak farklı ulaşım araçları farklılık yaratabilir. İki şehir arasında bulunan saat ve mesafeyi öğrenmek isterseniz yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Nevşehir Kayseri Arası Kaç Kilometre?

Nevşehir Kayseri arası 85 kilometredir. Bu mesafe uçak ile 70 kilometre olarak hesaplanmıştır. Kişiler özel araçları ile karayolundan seyahat etmek isterlerse mesafe yine 85 kilometre olarak düşünülmelidir. Ancak saat olarak farklı sürelerde yolculuk yapabilirsiniz.

Nevşehir Kayseri Arası Mesafe Kaç Km?

Nevşehir Kayseri arası mesafe uçak ve otobüsle farklı olduğu gibi süre olarak da farklıdır. Kişiler özel araçları ile iki şehir arasında yolculuk yapacaklarsa mesafe 85 kilometredir. Karayolundan özel araç ile seyahat edecekseniz dizel bir araç ile 4,68 litre yakıt harcamanız gerekiyor. Benzinli bir araç ile 6,8 litre yakıt tüketimi gerçekleşir.

Nevşehir Kayseri Arası Kaç Saat?

Nevşehir ve Kayseri arasındaki yol mesafesi süreyi de etkiler. Araç ile 85 kilometrelik bir yol 1 saat 14 dakikada gidilebilir. Özel araç ile bu mesafe daha da az olabilir. Uçak ile 70 kilometre olan yol 35 dakikada daha kısa bir süre içerisinde gidilebilir.