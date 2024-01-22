Ney Nasıl Çalınır? Ney Çalmak Kolay Mı, Herkes Çalabilir Mi?

Nefesli çalgılardan biri olan neyi çalmak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunur. Yeni öğrenmeye başlayan acemiler için bu biraz zor olabilir. İster sağ ister sol üflemeli olsun, neyzenler neylerini üflerken sağ ellerini hafifçe kaldırırlar. Duruş, oturuş ve tutuş pozisyonları, sağlıklı ses çıkarmak açısından önemlidir. Neyzen olacakların, ney nasıl çalınır, çalmak kolay mı ve herkes çalabilir mi sorularına yanıt araması gerekir.

Ney Nasıl Çalınır?

Ney çalanlara "neyzen" adı verilir ve bu nefesli çalgıyı çalmak, ilk etapta kolay olmayabilir. İcra etmek için teknik açıdan yeterli bilgi ve birikime sahip olmak şarttır. Yoksa düzgün sesler çıkarmak pek mümkün değildir. Solak olma veya olmama durumuna göre, sağ veya sol üflemeli bir ney tercih edilebilir. Ardından dudaklar ile neyin senkronize olması için uygun pozisyonun bulunması gerekir. Üfleme açısı da bu anlamda önemlidir. Bunları öğrenebilmek için ise deneme ve yanılma yönteminin kullanılması şarttır. Düzgün sesleri çıkarabilmek için işe en kolay sesten başlamak gerekir. Buna, tiz neva sesi adı verilir ve tüm parmaklar tamamen açılmış iken çıkarılabilen bir sestir. Perdeler arasındaki mesafe kapandıkça pes seslere doğru gidilir. Nim hicaz, çargah, segah, kürdi, dügah ile rast sesleri bunlar arasındadır. En pes seslere, dem sesler adı verilir ve bunları çıkarmak zor olsa da oldukça etkileyicidirler. Ney üflerken doğru sesleri çıkarmak için şu adımları takip etmek faydalı olabilir.

1.lk olarak doğru nefes ve üfleme için ideal olan tutuş pozisyonu belirlenmelidir.

2.Sağ el yukarı kaldırılarak üflemeye başlanmalıdır. Ancak sol el kullanılarak da üflenebilir. Bu sırada, Aşîrân perdesi sol başparmak ile kapatılır. (Ney satın alırken bu noktaya dikkat edilmelidir.)

3.Perdelerin tam olarak kapatılmaması, ses çıkmasını engellediği için tamamen kapatılmalıdırlar.

4.Sağ tarafa doğru ney üflemek için sağ başparmak ile Aşîrân perdesi tamamen kapatılmalıdır.

5.Sol dizin yanlamasına bir şekilde sol el ile tutulmalıdır.

6.Neyin alt orta perdesi ise sol elin orta parmağı ile kapatılmalıdır.

7.Üst orta kısımda bulunan perde, sağ elin orta parmağı ile kapatılmalıdır.

8.Neyin üstten ikinci perdesi ise sağ elin orta parmağı ile kapatılmalıdır.

9.Perdelerin hepsi tamamen kapatıldıktan sonra hafif öne eğik bir şekilde oturulmalı, bacaklar biraz aralanmalı ve ney üflemeye başlanmalıdır.

10.Dudaklar, ıslık çalar gibi büzülmeli ve 1-3 milimlik bir boşluk bırakılmalıdır.

11.Bu şekilde, nefesin şiddetini ayarlamak mümkündür.

Ney Nefes Devreleri Nelerdir?

Başarılı bir şekilde ney çalmak için duruş ve tutuş pozisyonu kadar, nefes devreleri de önemlidir. Neydeki nefes devreleri ise şu şekildedir:

1.Birinci devre = sıcak nefes

2.İkinci devre = ılık nefes

3.Üçüncü devre = soğuk nefes

4.Dördüncü devre = rüzgarlı nefes

5.Beşinci devre = şiddetli nefes

6.Altıncı devre = çok şiddetli nefes